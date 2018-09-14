Иногда они возвращаются: Обама вступает в игру
Как возвращение Барака Обамы в политику отразится на выборах в конгресс.
Как возвращение Барака Обамы в политику отразится на выборах в конгресс.
Барак Обама активно включился в кампанию демократов по промежуточным выборам в конгресс. Обама достаточно популярен среди сторонников партии, которая надеется с его помощью мобилизовать избирателей. Правда не все считают, что это хорошая идея.
Огайо считается республиканским штатом и именно здесь в 2016 году проходил предвыборный съезд Республиканской партии. Губернатор штата Джон Кейсик, выступал в то время как один из сильных партийных кандидатов в президенты, однако вышел из гонки.
«Я не могу столько врать», — признавался сам Кейсик своим сторонникам на мероприятии, где присутствовал и корреспондент «Газеты.Ru». В этом году популярный в штате губернатор покидает свой пост, и соперником демократа Кордрея от Республиканской партии будет Генпрокурор штата Майк ДеВин.
Тогда кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил здесь более 51% голосов, в то время как его соперник демократ Хилари Клинтон — 43%.
В последние время
Обама выступает с критикой нынешнего курса страны при Дональде Трампе. Во время своего недавнего публичного выступления он призвал американцев прийти на выборы в конгресс для того, чтобы спасти страну от действующего американского президента. По его словам, Трамп «наживается на страхах и гневе» жителей США. Он также добавил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными.
Как правило, президенты США, ушедшие в отставку, воздерживаются от критики нынешних руководителей, однако.
Комментируя выступление предшественника Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление Обамы, потому что заснул. «Он очень хорош — очень хорош, чтобы засыпать», — сказал Трамп.
Трамп неоднократно критиковал
В частности, Трамп заявлял, что факт вхождения Крыма в состав России является ошибкой Обамы, «который позволил» отдать эту территорию. Он также отказался от «иранской сделки», заключенной США с Ираном во времена правления Обамы. «Я думаю, Трамп полностью хочет ликвидировать наследие Обамы», — говорил ранее «Газете.Ru» аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.
В то же время среди избирателей Демократической партии есть немало тех, кто ностальгирует по правлению Обамы и поднимает
Тем не менее, не все представители демократов в восторге от поддержки со стороны бывшего президента. «Возвращение Барака Обамы напоминает нам, что именно он воспламенил очаг недоверия, который привел к Дональду Трампу», — пишет обозреватель издания The USA Today Джеймс Бовард.
В свою очередь, американец российского происхождения Грег Вайнер напоминает об экономической ситуации в период правления двух президентов:
На фоне экономических успехов Трампа президентство Обамы выглядит сиротством. Обама говорил о миграционной и налоговой реформе, но провел эти реформы Трамп.
C критикой некоторых внешнеполитических шагов Обамы недавно выступил и его
Речь идет об августе 2012 года, когда президент США заявил, что применение химического оружия — это «красная линия». Однако на удар по Сирии Обама не пошел, договорившись с президентом России Владимиром Путиным о вывозе химоружия с территории этой страны. По мнению Керри, президент США должен был произвести удар, чтобы показать, что США настроены серьезно. «Мы заплатили за то, что за “красной линией” не последовали бомбардировки», — сказал Керри.