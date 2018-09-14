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15:17 (мск), источник: Газета.Ру

Иногда они возвращаются: Обама вступает в игру

Как возвращение Барака Обамы в политику отразится на выборах в конгресс.

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20
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Барак Обама активно включился в кампанию демократов по промежуточным выборам в конгресс. Обама достаточно популярен среди сторонников партии, которая надеется с его помощью мобилизовать избирателей. Правда не все считают, что это хорошая идея.

Экс-президент США побывал в штате Огайо, где провел кампанию в поддержку своего давнего протеже Ричарда Кордрея, возглавлявшего агентство по защите прав потребителей в его администрации. Политик хочет получить номинацию от демократов как кандидат в губернаторы штата.

Огайо считается республиканским штатом и именно здесь в 2016 году проходил предвыборный съезд Республиканской партии. Губернатор штата Джон Кейсик, выступал в то время как один из сильных партийных кандидатов в президенты, однако вышел из гонки.

«Я не могу столько врать», — признавался сам Кейсик своим сторонникам на мероприятии, где присутствовал и корреспондент «Газеты.Ru». В этом году популярный в штате губернатор покидает свой пост, и соперником демократа Кордрея от Республиканской партии будет Генпрокурор штата Майк ДеВин.

Демократы надеются, что помощь экс-президента Обамы поможет им завоевать штат, который был проигран партией на президентских выборах 2016 года.

Тогда кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил здесь более 51% голосов, в то время как его соперник демократ Хилари Клинтон — 43%.

В последние время экс-президент США, который сохраняет влияние на Демократическую партию, стал довольно активен. Он помогает однопартийцам в предвыборной агитации, а также выступает в качестве «суррогата» — человека, выступающего на дебатах в поддержу того или иного кандидата. Наиболее близкий аналог «суррогата» — статус «доверенного лица» кандидата в президенты в России.

Обама выступает с критикой нынешнего курса страны при Дональде Трампе. Во время своего недавнего публичного выступления он призвал американцев прийти на выборы в конгресс для того, чтобы спасти страну от действующего американского президента. По его словам, Трамп «наживается на страхах и гневе» жителей США. Он также добавил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными.

Как правило, президенты США, ушедшие в отставку, воздерживаются от критики нынешних руководителей, однако.

Обама и Трамп не скрывают своей враждебности по отношению друг к другу.

Комментируя выступление предшественника Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление Обамы, потому что заснул. «Он очень хорош — очень хорош, чтобы засыпать», — сказал Трамп.

Трамп неоднократно критиковал экс-президента США в своих выступлениях всячески подчеркивая, что он резко отличается от него в видении экономического и внешнеполитического курса страны.

В частности, Трамп заявлял, что факт вхождения Крыма в состав России является ошибкой Обамы, «который позволил» отдать эту территорию. Он также отказался от «иранской сделки», заключенной США с Ираном во времена правления Обамы. «Я думаю, Трамп полностью хочет ликвидировать наследие Обамы», — говорил ранее «Газете.Ru» аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.

В то же время среди избирателей Демократической партии есть немало тех, кто ностальгирует по правлению Обамы и поднимает экс-президента США на щит. Согласно февральскому опросу Gallup, 63% американцев положительно оценивают политическое наследие Обамы. При этом в последние годы нахождения у власти рейтинг экс-президента США существенно упал.

Тем не менее, не все представители демократов в восторге от поддержки со стороны бывшего президента. «Возвращение Барака Обамы напоминает нам, что именно он воспламенил очаг недоверия, который привел к Дональду Трампу», — пишет обозреватель издания The USA Today Джеймс Бовард.

В свою очередь, американец российского происхождения Грег Вайнер напоминает об экономической ситуации в период правления двух президентов:

На фоне экономических успехов Трампа президентство Обамы выглядит сиротством. Обама говорил о миграционной и налоговой реформе, но провел эти реформы Трамп.

C критикой некоторых внешнеполитических шагов Обамы недавно выступил и его экс-госсекретарь Джон Керри. Говоря о ситуации, сложившейся вокруг применения химического оружия в Сирии, Керри заявил, что, по его мнению, Обама должен был атаковать эту ближневосточную страну.

Речь идет об августе 2012 года, когда президент США заявил, что применение химического оружия — это «красная линия». Однако на удар по Сирии Обама не пошел, договорившись с президентом России Владимиром Путиным о вывозе химоружия с территории этой страны. По мнению Керри, президент США должен был произвести удар, чтобы показать, что США настроены серьезно. «Мы заплатили за то, что за “красной линией” не последовали бомбардировки», — сказал Керри.

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