Епископ Солсберийский скептически отнесся к рассказу Петрова и Боширова о посещении собора
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Епископ Солсберийский Николас Хольтэм выразил сомнения относительно того, что двое подозреваемых по делу об отравлении
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Епископ Солсберийский Николас Хольтэм выразил сомнения относительно того, что двое подозреваемых по делу об отравлении
«Это все не кажется правдоподобным, не правда ли», — сказал Хольтэм в эфире радиостанции «Би-би-си» на просьбу прокомментировать заявления подозреваемых, которые они сделали в ходе интервью телеканалу Russia Today.
Отвечая на вопрос журналиста, имеются ли записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие, что эти россияне действительно были в соборе, епископ сказал: «У нас нет никаких данных, которые бы позволили провести связь (этих людей — ИФ) с собором. Думаю, у других таких данных тоже нет. Нет никакого способа доказать это (факт посещения собора — ИФ)».
Жаль, что они не задержались подольше в городе, в котором они могли бы изучить собор и увидеть здание, которое предназначено для любви Господа и в котором совершаются регулярные молитвы для возвышения наших сердец. Здесь — самый высокий шпиль и хранится копия Великой хартии вольностей, касающейся верховенства права.
Затем он сказал: «кажется, они (подозреваемые — ИФ) не видели ничего из этого, не правда ли?».
Накануне двое подозреваемых по делу Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов — дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что посещали Солсбери как туристы и что они не являются сотрудниками ГРУ. При этом они отметили, что в этом британском городе расположен знаменитый во всей Европе собор.
«Туристический город. Там есть знаменитый собор. Солсберийский собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, он знаменит своими часами — самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — сказал Боширов в интервью RT.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Петров и Боширов пообещали передать ей фотографии своего визита в собор города Солсбери, но пока этого не сделали. Об этом сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на интервью Симоньян программе BBC Newsnight.
Телефон, с которого Петров и Боширов звонили Симоньян, по ее словам, сейчас недоступен.
«Я пыталась позвонить им по телефону, с которого они мне звонили, но он был вне зоны доступа. Они сказали, что если они найдут фотографии, они мне их отправят, но я все еще жду», — заявила Симоньян.
Также она рассказала, что перед тем, как дать интервью Петров и Боширов запросили несколько условий.
По ее словам, мужчины заявили, что «это их первое и последнее интервью СМИ».
«У меня нет никаких причин верить им, я не знаю их, я с ними жизнь не проводила, они не мои друзья. Но у меня не больше причин и верить спецслужбам, которые ранее уже лгали», — сказала Симоньян в интервью BBC Newsnight.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.