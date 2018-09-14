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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Епископ Солсберийский скептически отнесся к рассказу Петрова и Боширова о посещении собора

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Епископ Солсберийский Николас Хольтэм выразил сомнения относительно того, что двое подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии действительно посещали собор в Солсбери.

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«Это все не кажется правдоподобным, не правда ли», — сказал Хольтэм в эфире радиостанции «Би-би-си» на просьбу прокомментировать заявления подозреваемых, которые они сделали в ходе интервью телеканалу Russia Today.

Отвечая на вопрос журналиста, имеются ли записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие, что эти россияне действительно были в соборе, епископ сказал: «У нас нет никаких данных, которые бы позволили провести связь (этих людей — ИФ) с собором. Думаю, у других таких данных тоже нет. Нет никакого способа доказать это (факт посещения собора — ИФ)».

Жаль, что они не задержались подольше в городе, в котором они могли бы изучить собор и увидеть здание, которое предназначено для любви Господа и в котором совершаются регулярные молитвы для возвышения наших сердец. Здесь — самый высокий шпиль и хранится копия Великой хартии вольностей, касающейся верховенства права.
Николас Хольтэм
Епископ Солсберийский
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Легенда о шпиле

Затем он сказал: «кажется, они (подозреваемые — ИФ) не видели ничего из этого, не правда ли?».

Накануне двое подозреваемых по делу Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов — дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что посещали Солсбери как туристы и что они не являются сотрудниками ГРУ. При этом они отметили, что в этом британском городе расположен знаменитый во всей Европе собор.

«Туристический город. Там есть знаменитый собор. Солсберийский собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, он знаменит своими часами — самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — сказал Боширов в интервью RT.

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Фотографии для Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Петров и Боширов пообещали передать ей фотографии своего визита в собор города Солсбери, но пока этого не сделали. Об этом сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на интервью Симоньян программе BBC Newsnight.

«Они сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в WhatsApp. Я все еще жду. У них с собой их не было», — сказала Симоньян.

Телефон, с которого Петров и Боширов звонили Симоньян, по ее словам, сейчас недоступен.

«Я пыталась позвонить им по телефону, с которого они мне звонили, но он был вне зоны доступа. Они сказали, что если они найдут фотографии, они мне их отправят, но я все еще жду», — заявила Симоньян.

Также она рассказала, что перед тем, как дать интервью Петров и Боширов запросили несколько условий.

«И одним из условий было то, что нельзя задавать вопросы, которые позволят СМИ вычислить их окружение или их партнеров по бизнесу, или их родственников, или их одноклассников, кого бы то ни было», — отметила Симоньян.
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По ее словам, мужчины заявили, что «это их первое и последнее интервью СМИ».

«У меня нет никаких причин верить им, я не знаю их, я с ними жизнь не проводила, они не мои друзья. Но у меня не больше причин и верить спецслужбам, которые ранее уже лгали», — сказала Симоньян в интервью BBC Newsnight.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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