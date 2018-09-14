Песков опроверг возможность принудительной конвертации долларовых вкладов

Источник: РИА Новости

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сейчас планы по введению принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые.

При этом он не стал комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк может провести такую конвертацию. «В настоящий момент я все-таки являюсь пресс-секретарем Путина, а не Костина, поэтому позволю себе это не комментировать», — добавил он.

Глава ВТБ Андрей Костин в среду в интервью агентству Блумберг заявил, что банковская система РФ выстоит в случае введения против нее западных санкций, а клиенты в этом случае смогут вернуть средства с долларовых счетов.