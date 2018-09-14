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13:27 (мск), источник: Ведомости

Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд

Странам предстоит новое судебное разбирательство.

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Источник: Reuters

Апелляционный суд Англии вынес решение по делу о долге Украины в $3 млрд перед Россией. В марте 2017 г. Высокий суд Лондона обязал украинские власти погасить долг по облигациям, выплатить $75 млн купонного дохода и штрафные проценты. Украина потребовала отменить решение суда.

Апелляция отклонила три из четырех аргументов Украины, но постановила, что четвертый аргумент заслуживает рассмотрения в рамках полноценного судебного процесса. Об этом «Ведомостям» сообщила юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

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Именно четвертый аргумент Украины, заявлявшей, что еврооблигации были выпущены под неправомерным давлением, показался Апелляционному суду заслуживающим более серьезного внимания. Он не согласился с вынесенным ранее решением Высокого суда, что судебного процесса по этому аргументу не требуется. Апелляционный суд постановил, что этот вопрос может быть разрешен только в судебном процессе, в котором Украина должна будет представить доказательства в пользу своего заявления.

«В своем постановлении Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, но констатировал, что он, в отличие от остальных заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения судебного процесса», — пояснил «Ведомостям» представитель Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. По его словам, Россия считает это решение неверным и что «этот аргумент, как и остальные три заявленные Украиной, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса». Поэтому министерство финансов России поручило подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение по четвертому аргументу защиты.Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что апелляционная инстанция приняла решение провести полноценное судебное разбирательство по одной из претензий Украины. Российский чиновник пообещал, что это решение будет оспорено:

Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Россией и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение.

Облигации на $3 млрд Россия купила у Украины в декабре 2013 г. при прежнем президенте страны Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 г. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал.

В феврале 2016 г. The Law Debenture Corporation PLC, представляющая интересы России, подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании всех сумм задолженности Украины по еврооблигациям. Украина в обоснование своей позиции привела четыре аргумента:

у Украины не было полномочий выпускать облигации; Украина выпустила облигации под принуждением; существовали подразумеваемые условия выпуска, которые Россия нарушила; Украина была вправе не погашать облигации в качестве ответной меры на действия России.

В марте 2017 г. Высокий суд Лондона поддержал позицию России и обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты. По мнению суда, у Украины отсутствовали правовые основания для неисполнения платежных обязательств по еврооблигациям даже в том случае, если бы фактические обстоятельства, на которые Украина ссылалась, действительно имели место. Украина настаивала на полном судебном разбирательстве с исследованием всех политических аспектов дела.

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