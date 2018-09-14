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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

У Кремля нет четких планов по отказу от доллара

Конкретных планов по дедолларизации экономики у России нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня не только в России, но и в других странах.

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«Четких планов у российской стороны пока нет, но это вопрос, который стоит на повестке дня», — сказал господин Песков журналистам.

Он подчеркнул, что плана проводить принудительную конвертацию долларовых вкладов в рублевые, о которой говорил председатель правления ВТБ Андрей Костин, «нет ни со стороны администрации» президента, нет «вообще нигде».

«Тема дедолларизации активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире», — сказал господин Песков. Он отметил, что у «многих стран как в Европе, так и на Востоке» есть «последовательный и твердый настрой постепенно минимизировать доллары в товарообороте».

По словам пресс-секретаря российского президента, таким образом Россия и другие страны реагируют на «достаточно непредсказуемые действия США» и падение доверия к доллару.

Ранее президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью газете «Известия» рассказал о плане по отказу от доллара. По его словам, дедолларизация предполагает ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами, перевод юридических адресов крупнейших компаний в российскую юрисдикцию, а также размещение еврооблигаций на российской площадке.

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13 сентября© Ньюстюб
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