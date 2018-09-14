Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В прямом эфире «Доброго утра» умерла известная писательница
Возрождение «Ската»: чем Россия испугала запад
У беременной модели начались схватки прямо на подиуме
Как оформить дверной проем без двери (фото)
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Не отрывались они в Англии
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни - СМИ
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот
Известность навредила самой высокооплачиваемой китайской актрисе
Овощ, который нельзя хранить мытым в холодильнике
Состояние Дарьи Друзьяк ухудшилось - подробности
Звезда КВН умирает от рака крови - СМИ
Дом певца Кузьмина обокрали на 10 миллионов рублей
Как оформить дверной проем без двери (фото)
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
16От заката до рассвета
18:35 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ прекращает участие в структурах под представительством Константинополя

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Соответствующее решение принял Синод РПЦ.

Наверх
Источник: РИА Новости

Кроме того, будет приостановлено сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Уточняется, что это включает «епископские ассамблеи в странах так называемой диаспоры и богословские диалоги».

Также решено прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время богослужения в Русской православной церкви, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», — пояснил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

По словам митрополита Илариона, это решение, если брать пример из светской жизни, по сути эквивалентно разрыву дипломатических отношений.

Читайте также
УПЦ обвинила Константинополь в нарушении канонической территории

Он добавил, что дальнейшие решения РПЦ будут зависеть от Константинополя. «Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение», — сказал митрополит Иларион.

Кроме того, Синод призвал предстоятелей других поместных церквей инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине.

Прекращение поминовения означает, что патриарх Московский перестанет произносить имя Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном богослужении. Согласно чинопоследованию патриаршей литургии, во время нее несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных православных церквей мира. По диптиху (перечню этих церквей), признаваемому РПЦ, их сегодня в мире 15, причем Константинопольская в силу исторической традиции стоит на первом месте.

Отношения РПЦ и Константинополя

Напряженность в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызвало желание последнего дать автокефалию украинской церкви.

Читайте также
Объединение ведет к расколу

Киевские власти пытаются добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

Патриарха Варфоломея больше не будут поминать на службах РПЦ
Во время загрузки произошла ошибка.
18:12 (мск)© Ньюстюб
 Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы
Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки
Честный ответ школьника восхитил пользователей Сети
Повышенная ставка укрепила рубль. ЦБ отказался от покупки валюты
Режим ЧС введен в Армянске на севере Крыма
Епископ Солсберийский прокомментировал слова Петрова и Боширова
Как возвращение Барака Обамы отразится на выборах в США
Прогноз погоды превратили в фильм-катастрофу (видео)
Спорт
Смолов пропустит матч с «Галатасараем» из-за дисквалификации Вероятно, футболист был наказан за эмоциональное общение с арбитрами
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Белая и пушистая Забавные картинки 404
Вингардиум Левиоса Датские детские сады) 277
Анастасия Горелова Мама привязана ко мне 252
Дарья С Как вам имя Альтаир? 244
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь