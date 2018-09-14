Западные СМИ не поверили версии Боширова и Петрова после их интервью

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Представители офиса британского премьера заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Баширова содержит в себе «ложь и наглую фабрикацию», а также «оскорбляет мыслящую публику».

Британское издание The Independent отмечает, что скептическую реакцию на заявление было легко предугадать. «Смеяться — хорошо, и когда хочется смеяться, смеяться нужно всегда. В эпоху фальшивых новостей, лжи и дезинформации, когда происходит что-то подобное этому случаю, смех — это абсолютно нормальная реакция», — пишет обозреватель издания.

Как отмечает Sky News, в британском твиттере после интервью Петрова и Боширова в тренд вышли запросы по словам «русские» и «Солсбери».

Пользователей британского сегмента интернета рассмешило, что подозреваемые в отравлении экс-агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о желании «посетить этот замечательный город», в котором есть «знаменитый на весь мир Солберецкий собор».

«Конечно, эти русские — просто туристы. Всем известно, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: 1. Собор; 2. Знаменитая дверная ручка в доме Скрипаля», — написал британский актер Дэвид Шнайдер.

На интервью отреагировали и члены британского парламента от Солсбери, которые отметили знаменитые достопримечательности.

«Приятно, что Александр Петров и Руслан Боширов смогли увидеть достопримечательности мирового уровня, которые предлагает Солсбери. Однако очень странно проделать весь этот путь всего за два дня, везя «Новичок» в багаже.

Солсбери рад видеть туристов со всего мира и весьма открыт для бизнеса. Но заявления Петрова и Боширова не заслуживают доверия и не соответствуют информации, которая есть у нас на них, — написал британский парламентарий от Солсбери Джон Глен.

Газета The Washington Post назвала интервью «странным» и написала, что оно оставляет больше вопросов, чем ответов — «о сексуальной ориентации, странных взглядах и их размышлениях о погоде в городе Солсбери в марте этого года».

Обозреватели журнала Vice сомневаются, являются ли люди, которые давали интервью, теми самыми, которые были запечатлены на камерах наблюдения, отмечая большое «сходство между ними». Кроме того, авторы статьи снова намекают на связь российских правительственных структур с инцидентом в Солсбери, хотя Москва последовательно отвергает подобные обвинения, а также требует предоставить доказательства, которыми располагает Лондон — впрочем, ответа на предложения России из Великобритании не поступает.

«Возможно, эти двое русских мужчин — невинные туристы, которые просто изучают архитектуру и ненавидят снег, и оказались в одном месте одновременно с двумя другими людьми, которые пытались убить бывшего русского шпиона.

Но вот что: на самом деле неважно, верите ли вы в эту историю или нет. Все, что имеет значение, заключается в том, что сейчас существует довольно определенное сомнение в том, что российское правительство может использовать, чтобы отвлечь людей от попыток узнать правду", — пишет журнал.

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В то же время обозреватель телеканала CNN Джеймс Белл, отмечает, комментируя интервью, что Россия «больше преуспела в пропаганде», чем США. Автор пишет, что, хотя на первый взгляд интервью выглядит «смехотворным», Россия, по его словам, играет более тонкую игру.

По мнению аналитика, давая возможность обоим россиянам выступить по ТВ, Кремль «пытается посеять достаточное количество сомнений… чтобы убедить тех, кто сочувствует России, или тех, кто уже подозревает их собственное правительство, — что официальная история отравления Скрипаля не соответствует действительности».