Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Не отрывались они в Англии
Фото: как народ борется с плохим асфальтом
Поклонники не поверили в беременность 49-летней Эвелины Бледанс
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Не отрывались они в Англии
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
Джамшут из шоу «Наша Russia» рассказал, как стал бездомным
Догилева и Михалкова на съемках сериала про хозяйку борделя
Теннисистка из США устроила истерику после проигрыша
За Кобзоном стояли криминальные авторитеты 90-х
Викторию Лопыреву раскритиковали за «поплывшие» губы
Как прожить неделю до зарплаты: 5 несложных работающих советов
Состояние Дарьи Друзьяк ухудшилось - подробности
Звезда КВН умирает от рака крови - СМИ
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Что купить для гостиной как с обложки: 7 вещей
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
22:42 (мск), источник: Газета.Ру

Западные СМИ не поверили версии Боширова и Петрова после их интервью

Иностранные СМИ с иронией отнеслись к интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении в Солсбери. В то же время американский обозреватель признает, что Россия «больше преуспела в пропаганде», чем страны Запада.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Представители офиса британского премьера заявили, что интервью россиян Александра Петрова и Руслана Баширова содержит в себе «ложь и наглую фабрикацию», а также «оскорбляет мыслящую публику».

Британское издание The Independent отмечает, что скептическую реакцию на заявление было легко предугадать. «Смеяться — хорошо, и когда хочется смеяться, смеяться нужно всегда. В эпоху фальшивых новостей, лжи и дезинформации, когда происходит что-то подобное этому случаю, смех — это абсолютно нормальная реакция», — пишет обозреватель издания.

Читайте также
Солсбери: что делать туристу в городе, где отравили Скрипалей

Как отмечает Sky News, в британском твиттере после интервью Петрова и Боширова в тренд вышли запросы по словам «русские» и «Солсбери».

Пользователей британского сегмента интернета рассмешило, что подозреваемые в отравлении экс-агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о желании «посетить этот замечательный город», в котором есть «знаменитый на весь мир Солберецкий собор».

«Конечно, эти русские — просто туристы. Всем известно, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: 1. Собор; 2. Знаменитая дверная ручка в доме Скрипаля», — написал британский актер Дэвид Шнайдер.

На интервью отреагировали и члены британского парламента от Солсбери, которые отметили знаменитые достопримечательности.

«Приятно, что Александр Петров и Руслан Боширов смогли увидеть достопримечательности мирового уровня, которые предлагает Солсбери. Однако очень странно проделать весь этот путь всего за два дня, везя «Новичок» в багаже.

Солсбери рад видеть туристов со всего мира и весьма открыт для бизнеса. Но заявления Петрова и Боширова не заслуживают доверия и не соответствуют информации, которая есть у нас на них, — написал британский парламентарий от Солсбери Джон Глен.

Читайте также
«Отравителей Скрипалей» разобрали на мемы

Газета The Washington Post назвала интервью «странным» и написала, что оно оставляет больше вопросов, чем ответов — «о сексуальной ориентации, странных взглядах и их размышлениях о погоде в городе Солсбери в марте этого года».

Обозреватели журнала Vice сомневаются, являются ли люди, которые давали интервью, теми самыми, которые были запечатлены на камерах наблюдения, отмечая большое «сходство между ними». Кроме того, авторы статьи снова намекают на связь российских правительственных структур с инцидентом в Солсбери, хотя Москва последовательно отвергает подобные обвинения, а также требует предоставить доказательства, которыми располагает Лондон — впрочем, ответа на предложения России из Великобритании не поступает.

«Возможно, эти двое русских мужчин — невинные туристы, которые просто изучают архитектуру и ненавидят снег, и оказались в одном месте одновременно с двумя другими людьми, которые пытались убить бывшего русского шпиона.

Но вот что: на самом деле неважно, верите ли вы в эту историю или нет. Все, что имеет значение, заключается в том, что сейчас существует довольно определенное сомнение в том, что российское правительство может использовать, чтобы отвлечь людей от попыток узнать правду", — пишет журнал.
Читайте также
Легенда о шпиле

В то же время обозреватель телеканала CNN Джеймс Белл, отмечает, комментируя интервью, что Россия «больше преуспела в пропаганде», чем США. Автор пишет, что, хотя на первый взгляд интервью выглядит «смехотворным», Россия, по его словам, играет более тонкую игру.

По мнению аналитика, давая возможность обоим россиянам выступить по ТВ, Кремль «пытается посеять достаточное количество сомнений… чтобы убедить тех, кто сочувствует России, или тех, кто уже подозревает их собственное правительство, — что официальная история отравления Скрипаля не соответствует действительности».

При этом, несмотря на драматичность ситуации своеобразной рекламой, которую получил Кафедральный собор в Солсбери, уже воспользовались в самом соборе: «Шпиль Солсберийского собора является самым высоким в Великобритании, достигая впечатляющей высоты 123 м! Неудивительно, что его можно увидеть на расстоянии нескольких миль и что он формирует значительную часть окружающего пейзажа», — такая надпись появилась в официальном твиттере собора.

 Телеведущий Норкин обматерил и выгнал из студии украинского эксперта
Жених особенной дочери Хакамады нашел другую партнершу
Bellingcat проверила анкеты Петрова и Боширова в ФМС
Сокровище Гитлера нашли на дне озера в Австрии
Честный ответ школьника восхитил пользователей Сети
Епископ Солсберийский прокомментировал слова Петрова и Боширова
Режим ЧС введен в Армянске на севере Крыма
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
Спорт
«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Вингардиум Левиоса Датские детские сады) 419
Белая и пушистая Забавные картинки 416
Божья Коровка Давайте поиграем 4)))) 338
tuluza Ну вот и все... 224
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь