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20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров прокомментировал высылку «российских шпионов» из Нидерландов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на сообщение о высылке двух российских агентов из Нидерландов в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: AP 2018

Глава МИД акцентировал внимание на том, что информация ничем не подтверждена: «Если нам предъявят факты, сможем прокомментировать», — сказал он.

Лавров также отметил что не может «предположить, чтобы такое событие могло бы остаться вне поля зрения СМИ».

Ранее 13 сентября агентство Reuters сообщило о том, что в марте этого года европейские спецслужбы арестовали в Нидерландах двух россиян, якобы собиравшихся выкрасть данные из химической лаборатории в Швейцарии.

В ней проходило исследование образцов нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.

Обстоятельства задержания и личности подозреваемых не раскрываются. По данным агентства, в операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали швейцарские, нидерландские и британские спецслужбы.

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