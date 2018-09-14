Лавров прокомментировал высылку «российских шпионов» из Нидерландов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на сообщение о высылке двух российских агентов из Нидерландов в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на сообщение о высылке двух российских агентов из Нидерландов в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД акцентировал внимание на том, что информация ничем не подтверждена: «Если нам предъявят факты, сможем прокомментировать», — сказал он.
Лавров также отметил что не может «предположить, чтобы такое событие могло бы остаться вне поля зрения СМИ».
Ранее 13 сентября агентство Reuters сообщило о том, что в марте этого года европейские спецслужбы арестовали в Нидерландах двух россиян, якобы собиравшихся выкрасть данные из химической лаборатории в Швейцарии.
В ней проходило исследование образцов
Обстоятельства задержания и личности подозреваемых не раскрываются. По данным агентства, в операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали швейцарские, нидерландские и британские спецслужбы.