Лавров прокомментировал высылку «российских шпионов» из Нидерландов

Источник: AP 2018

Глава МИД акцентировал внимание на том, что информация ничем не подтверждена: «Если нам предъявят факты, сможем прокомментировать», — сказал он.

Лавров также отметил что не может «предположить, чтобы такое событие могло бы остаться вне поля зрения СМИ».

Ранее 13 сентября агентство Reuters сообщило о том, что в марте этого года европейские спецслужбы арестовали в Нидерландах двух россиян, якобы собиравшихся выкрасть данные из химической лаборатории в Швейцарии.

В ней проходило исследование образцов нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.