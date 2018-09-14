Bellingcat и The Insider опубликовали доказательства возможной причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

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Согласно выводам авторов отчета, подозреваемые являются сотрудниками российских спецслужб.

Как указывают Bellingcat и The Insider, загранпаспорта Петрова и Боширова выдало УФМС 770001, где, по их данным, выдаются документы представителям силовых органов. Кроме того, авторы исследования ссылаются на «базу ФМС», в которой нельзя найти историю получения Александром Петровым российских и загранпаспортов до 2009 года. Единственный указанный там документ был получен «взамен испорченного». Файл с паспортными данными имеет отметку «сведений не давать».

Расследователи также утверждают, ссылаясь на данные о регистрации пассажиров на рейс, что номера загранпаспортов подозреваемых отличаются одной цифрой. Оба приобрели билеты в Лондон за день до вылета, хотя утверждали, что планировали поездку заранее. «Откуда такая спешка — можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль», — говорится в публикации.

Целиком исследование будет опубликовано в начале следующей недели.