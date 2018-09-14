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21:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Bellingcat и The Insider опубликовали доказательства возможной причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

Издание The Insider и исследовательская группа Bellingcat опубликовали первую часть совместного расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых британские следователи подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Согласно выводам авторов отчета, подозреваемые являются сотрудниками российских спецслужб.

Как указывают Bellingcat и The Insider, загранпаспорта Петрова и Боширова выдало УФМС 770001, где, по их данным, выдаются документы представителям силовых органов. Кроме того, авторы исследования ссылаются на «базу ФМС», в которой нельзя найти историю получения Александром Петровым российских и загранпаспортов до 2009 года. Единственный указанный там документ был получен «взамен испорченного». Файл с паспортными данными имеет отметку «сведений не давать».

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Расследователи также утверждают, ссылаясь на данные о регистрации пассажиров на рейс, что номера загранпаспортов подозреваемых отличаются одной цифрой. Оба приобрели билеты в Лондон за день до вылета, хотя утверждали, что планировали поездку заранее. «Откуда такая спешка — можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль», — говорится в публикации.

Целиком исследование будет опубликовано в начале следующей недели.

В четверг, 13 сентября, Александр Петров и Руслан Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. В офисе премьера Великобритании эту версию назвали «оскорблением по отношению к умственным способностям общественности». А в Конгрессе США принялись обсуждать «вторую волну чрезвычайно жестких санкций», связанных с «делом Скрипаля», они могут быть введены уже в ноябре.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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