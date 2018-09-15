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00:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия проигнорирует требования США о инспекциях по химоружию

Россия не будет выполнять нелегитимные и ультимативные требования США о дополнительных инспекциях по химическому оружию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте дипведомства.

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Источник: РИА "Новости"

«Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены», — озвучила она позицию Москвы.

Захарова добавила, что Россия в 2017 году под строгим международным контролем уничтожила все имеющееся в стране химическое оружие и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по КЗХО.

Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться.
Мария Захарова
официальный представитель МИД в РФ

8 августа США пообещали ввести в отношении России новый пакет санкций. При этом оговаривалось, что рестриктивные меры не будут приняты, если Москва «даст надежные заверения, что в будущем не станет применять химическое или биологическое оружие, а также согласится на “инспекции на месте” со стороны ООН».

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