В Пентагоне отвергли обвинения в экспериментах США над жителями Грузии
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Обвинения
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Обвинения
Гиоргадзе на
«Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны», — ответил Пахон на просьбу агентства прокомментировать заявления грузинского
Собеседник агентства добавил, что Центр исследований общественного здоровья Ричарда Г. Лугара принадлежит и управляется Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии (НСРС). Центр Лугара — это совместное государственное и ветеринарное медицинское учреждение, подчеркнул он.
«Миссия Центра Лугар заключается в содействии защиты граждан от биологических угроз, поддержанию здоровья людей и животных путем выявления инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и исследований в интересах Грузии, региона Кавказа и мирового сообщества», — заключил Пахон.
Строительство лаборатории Лугара началось около Тбилиси в 2007 году, открыта она была в 2011 году на основе рамочного соглашения между правительствами Грузии и США. Лаборатория предназначена для обнаружения особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона «по размещению своих