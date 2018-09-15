Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Не отрывались они в Англии
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Соцсети обвинили в распространении панического страха перед родами
Стало известно, кто сдал подозреваемых по делу Скрипалей
Самолету, летевшему из Вены в Москву, не хватило топлива
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Красовский посмеялся над откровениями Петрова и Боширова
Кедми сказал почему РФ нельзя присоединять Донбасс
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни - СМИ
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Кремль отреагировал на план отказа от доллара
Состояние Дарьи Друзьяк ухудшилось - подробности
Звезда КВН умирает от рака крови - СМИ
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
16От заката до рассвета
03:44 (мск), источник: Известия

В Еврокомиссии назвали условия для следующего транша Украине

Для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине необходимо принять ряд мер против коррупции, а также улучшить правление госкомпаниями и начать продаже государственных активов. С таким заявлением выступил председатель Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

Наверх

По его словам, транш будет осуществлен только в том случае, если Украины выполнит все данные обязательства. Кроме того, руководству страны необходимо создать автоматизированную систему верификации электронных деклараций активов чиновников и обеспечить эффективную проверку информации о бенефициарном владении компаниями, пишет «Федеральное агентство новостей».

6 сентября в Киев с рабочим визитом прибыла миссия МВФ. Задача сотрудников фонда — оценить выполнение Киевом бюджета на текущий год и ознакомиться с проектом бюджета на следующий. После этого фонд может возобновить кредитование страны.

Последний раз МВФ давал деньги Украине в начале апреля 2017 года, до этого — в сентябре 2016-го. К тому времени все первоначальные договоренности и примерные сроки уже были сорваны. Так, в 2016 году Украина должна была получить четыре транша на общую сумму более $5 млрд, в 2017-м — два транша на 3,5 млрд. Вместо этого она получила два раза по $1 млрд. Эксперты подсчитали, что за последние два года Украина получила от МВФ ровно столько кредитов на такую же сумму, какую выплатила обратно фонду.

 Шатуны: как будут жить кочевники XXI века
Багрец и золото: этой осенью модницы будут светиться в темноте
Британские СМИ проверили анкеты Петрова и Боширова в ФМС
Сокровище Гитлера нашли на дне озера в Австрии
Честный ответ школьника восхитил пользователей Сети
Монеточка поцеловала Якубовича и получила мультиварку
Епископ Солсберийский прокомментировал слова Петрова и Боширова
Режим ЧС введен в Армянске на севере Крыма
Украина получила шанс не возвращать России $3 млрд
Спорт
«Локомотив» опять не выиграл. За «Динамо» забил новичок Перед стартом в Лиге чемпионов «Локо» победить не удалось
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото Актриса снимается в экранизации исторического романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Дети
5-летний сын Плющенко и Рудковской вошел в список самых красивых детей мира Рейтинг основан на количестве подписчиков в соцсетях у детей и упоминаниях в СМИ
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь