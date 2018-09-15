В Еврокомиссии назвали условия для следующего транша Украине

По его словам, транш будет осуществлен только в том случае, если Украины выполнит все данные обязательства. Кроме того, руководству страны необходимо создать автоматизированную систему верификации электронных деклараций активов чиновников и обеспечить эффективную проверку информации о бенефициарном владении компаниями, пишет «Федеральное агентство новостей».

Последний раз МВФ давал деньги Украине в начале апреля 2017 года, до этого — в сентябре 2016-го. К тому времени все первоначальные договоренности и примерные сроки уже были сорваны. Так, в 2016 году Украина должна была получить четыре транша на общую сумму более $5 млрд, в 2017-м — два транша на 3,5 млрд. Вместо этого она получила два раза по $1 млрд. Эксперты подсчитали, что за последние два года Украина получила от МВФ ровно столько кредитов на такую же сумму, какую выплатила обратно фонду.