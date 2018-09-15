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10:07 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко счел ассоциацию Украины с Евросоюзом победой над Россией‍

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина смогла «переиграть Россию», считает президент страны Петр Порошенко. Такое заявление он сделал на проходящем в Киеве форуме международной организации «Ялтинская европейская стратегия».

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Источник: Reuters

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам причинила Россия», — написал он в Twitter.

Политика замещения

В последние годы Киев ведет политику замещения продукции российского производства.

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между Евросоюзом и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Киеву предоставили тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые можно продавать без пошлин.

Параллельно Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары.

Несмотря на эти препятствия, Россия по-прежнему остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику (436 миллионов долларов), а оборот внешней торговли между странами за первые полгода составил 5,838 миллиарда долларов.

За первое полугодие экспорт России на Украину достиг 3,629 миллиарда долларов, импорт в Россию с Украины — 2,209 миллиарда долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 2,2% с 2,1% годом ранее.

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В то же время, как отмечал депутат Верховной рады Вадим Рабинович, свободная экономическая зона с ЕС пока приносит только убытки.

«Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки У нас абсолютно нулевой торговый баланс (с Европой. — Прим. ред.). А как можно торговать в минус везде?» — сказал парламентарий.

В свою очередь, журналист Юрий Светов рассказал в эфире радио Sputnik, что Украина фактически на грани банкротства, поэтому «берет деньги, не стесняясь, где только можно».

Очередное прощание с Москвой

Порошенко также заявил, что закрепление в конституции курса на сближение с Европой и вступление в НАТО — еще один повод «помахать ручкой Москве».

«До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты», — сказал он.

Эксперты и обычные пользователи соцсетей скептически отнеслись к этому заявлению, напомнив, что это не первое «прощание» украинских властей с Россией.

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