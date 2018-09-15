Пушилин объявил о задержании подозреваемого по делу об убийстве Захарченко

«Нашими правоохранителями проведен ряд мероприятий​​​. Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — рассказал журналистам господин Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

По утверждению врио главы ДНР, теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ. «В результате дальнейшей работы спецслужб (ДНР — ред​​​.), анализа остатков взрывного устройства, выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», — добавил господин Пушилин.

Александр Захарченко, возглавлявший ДНР с 2014 года, и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Еще несколько человек получили ранения. Среди них министр по налогам и сборам ДНР. Правоохранительные органы ДНР назвали произошедшее терактом и заявили, что к преступления причастна Украина, Киев отрицает эти обвинения.