Польша считает безосновательными замечания Еврокомиссии о реформе Верховного суда в стране

Источник: AFP 2018

Варшава передала Брюсселю развернутый ответ на замечания, касающиеся судебной реформы, отреагировав на сомнения, озвученные ЕК и «указав на их безосновательность».

«Польша подчеркивает, что, в соответствии с трактатами ЕС, организация судебной системы находится в исключительной компетенции стран-членов. По этой причине указание возраста ухода на пенсию судьями Верховного суда не может считаться нарушением Польшей общих норм европейского права, на которые ссылается ЕК», — информирует польский МИД.

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«В случае, если у ЕК остаются какие-то сомнения, она может направить иск в Суд ЕС, который окончательно решит этот вопрос», — констатировало ведомство.

14 августа Еврокомиссия запустила второй этап процедуры устранения нарушений для защиты независимости Верховного суда Польши. ЕК считает, что польский закон о Верховном суде не соответствует нормам ЕС, поскольку он подрывает принцип независимости судебной системы, включая невозможность досрочной замены судей. В переданном Варшаве так называемом обоснованном мнении ЕК, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного увольнения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает эту ситуацию как попытку влияния польского государства на работу Верховного суда.