В Иране назвали условия сохранения ядерной сделки

Источник: AFP 2018

«Это соглашение — не любовная афера, это был разумный компромисс. Иран готов продолжать применять его, пока оно отвечает нашим интересам… Приоритетом для нас является то, что Иран может и в дальнейшем продавать нефть в разумных объемах и переводить выручку в Иран», — сказал Зариф.

Министр добавил, что Иран также стремится к сотрудничеству в сфере инвестиций, науки, технологий и торговли, но свидетельством эффективности ядерной сделки остаются «нефть и банки».

«Европейцы и другие подписанты должны работать над компенсированием влияния санкций США. В мае они представили нам пакет. Это были серьезные обязательства. Теперь они должны быть реализованы. Решающее значение имеет то, что Европа должна сделать это не для Ирана, а для собственного суверенитета и своих долгосрочных экономических интересов», — заявил Зариф.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.