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11:39 (мск), источник: РИА Новости

В Иране назвали условия сохранения ядерной сделки

БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Иран будет придерживаться ядерной сделки, пока это отвечает его интересам, условием сохранения соглашения после выхода из него США является получение средств от продажи нефти, заявил в интервью еженедельнику Spiegel министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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Источник: AFP 2018

«Это соглашение — не любовная афера, это был разумный компромисс. Иран готов продолжать применять его, пока оно отвечает нашим интересам… Приоритетом для нас является то, что Иран может и в дальнейшем продавать нефть в разумных объемах и переводить выручку в Иран», — сказал Зариф.

Министр добавил, что Иран также стремится к сотрудничеству в сфере инвестиций, науки, технологий и торговли, но свидетельством эффективности ядерной сделки остаются «нефть и банки».

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«Европейцы и другие подписанты должны работать над компенсированием влияния санкций США. В мае они представили нам пакет. Это были серьезные обязательства. Теперь они должны быть реализованы. Решающее значение имеет то, что Европа должна сделать это не для Ирана, а для собственного суверенитета и своих долгосрочных экономических интересов», — заявил Зариф.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены «шестерки» международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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