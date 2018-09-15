Стало известно о приватной встрече Путина c премьером Японии

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По данным собеседников телеканала, беседа состоялась на соревнованиях по дзюдо, которые посетили оба лидера. При ней присутствовал только переводчик. Содержание разговора не раскрывается, однако, вероятнее всего, речь шла об основных позициях сторон относительно предложения Путина и о дальнейших переговорах по этому вопросу, отмечает NHK.

При этом японский премьер сам намекнул на то, что провел обмен мнениями с Путиным. «Позиция Японии заключается в том, чтобы сначала решить территориальную проблему, а потом заключить мирный договор. Эту позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания (российского лидера о мирном договоре). От президента Путина была реакция», — заявил он в ходе партийных дебатов после возвращения на родину.

12 сентября Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Он добавил, что на основе договора страны продолжат решать спорные вопросы. В ответ в японском кабмине заявили, что Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор.