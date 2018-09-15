США назвали поставки летального оружия Киеву обычным бизнесом
Вашингтон готов обсуждать с Киевом поставки нового оружия, в том числе летального, и этот вопрос будет решаться в
Вашингтон готов обсуждать с Киевом поставки нового оружия, в том числе летального, и этот вопрос будет решаться в
«Президент [Барак] Обама запрещал предоставлять Украине летальное оружие, а теперь мы передаем. Теперь мы готовы улучшать оборонную возможность Украины. Конечно, она уже усилилась, но есть некоторые пробелы в этом», — напомнил он.
Волкер добавил, что США готовы выслушать пожелания украинской стороны по поставкам вооружения и, возможно, предложат Киеву покупать часть требуемой техники. Чиновник подчеркнул, что это будет обычный бизнес.
Ранее на конференции спецпредставитель Госдепа высказался о ходе вооруженного конфликта в Донбассе и охарактеризовал происходящее как «горячую стадию войны».
1 сентября Волкер уже сообщал о готовности Вашингтона расширить поставки оружия Киеву, в том числе летального. Также он заявлял, что США рассматривают разные варианты военной помощи Украине, в том числе с укреплением и перестройкой
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