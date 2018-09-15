В Грузии отвергли обвинения России по поводу биологической лаборатории им. Лугара

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«Никаких закрытых или секретных опытов в этом центре не проводится, тем более над людьми, что полный абсурд», — заявил в субботу грузинскому Первому каналу специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

По его утверждению, указанная лаборатория является собственностью Грузии, ее деятельность финансируется из грузинского бюджета.

«Аналогичные лаборатории существуют во многих странах, включая Россию. Лаборатория Лугара работает в прозрачном режиме, ее двери открыты для иностранных ученых и экспертов», — сказал Абашидзе.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала обеспокоенность тем, что медико-биологические исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве. В частности, она привела в пример Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси, которая изучает особенно опасные инфекции и вирусы, а также их возбудителей.

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии (в 1993—1995 гг.) Игорь Гиоргадзе выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им. Лугара «производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении». «Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп», — утверждал Гиоргадзе.