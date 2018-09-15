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15 сентября, источник: Коммерсантъ

Журналисты заявили, что дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Александра Петрова

Журналисты иностранных СМИ заявили, что дозвонились по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы (ФМС) на имя Александра Петрова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Они утверждают, что на звонок ответили в Минобороны России.

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14 сентября Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала копии служебных документов ФМС с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. По опубликованным данным, паспортное досье имеет штамп «сведений не давать» и код 195−79−66. «Новая газета» сообщила, что эти цифры — номер телефона, который принадлежит Минобороны России. Российский МИД назвал публикацию Bellingcat дезинформацией.

«Просто позвонил по указанному номеру — человек на том конце провода подтвердил, что это номер Министерства обороны», — написал на своей странице в Twitter корреспондент The Independent Оливер Кэррол. По его словам, после вопроса, является ли господин Петров сотрудником ГРУ, трубку повесили.

Журналист ABC News Патрик Ривел также утверждает, что, позвонив по телефону, попал в российское оборонное ведомство. Однако позже журналисты The Bell по указанному номеру дозвонились в один из московских минимаркетов.

На звонки «Ъ» по этому телефонному номеру не ответили.

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Лондон 5 сентября назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. По мнению британских властей ими являются Александр Петров и Руслан Боширов. Великобритания считает их сотрудниками российских спецслужб. В интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян господа Петров и Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть на главную местную достопримечательность — собор со старинными часами. По их словам, они ничего не знали про Скрипалей и считают все произошедшее совпадением.

Подробнее о подозреваемых в отравлении Скрипалей — в публикации «Ъ» «“Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?”».

Справка
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Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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