Американский B-52 подлетел к границам Мурманской области и базе ПВО в Арктике

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По их сведениям, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H с бортовым номером 61−0015 и позывным CHAOS43, вылетевший с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, вначале пролетел вблизи морских границ Мурманской области и у западного побережья Новой Земли, а затем вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, на котором расположена новейшая российская база ПВО «Арктический трилистник».

В ходе полета американский бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь все время в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.

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Для обеспечения продолжительности полета после вылета с авиабазы в Англии он был дозаправлен в воздухе самолетом-заправщиком ВВС США KC-135.