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22:32 (мск), источник: Интерфакс

Американский B-52 подлетел к границам Мурманской области и базе ПВО в Арктике

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, в субботу осуществил полет вблизи побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

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Источник: Reuters

По их сведениям, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H с бортовым номером 61−0015 и позывным CHAOS43, вылетевший с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, вначале пролетел вблизи морских границ Мурманской области и у западного побережья Новой Земли, а затем вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, на котором расположена новейшая российская база ПВО «Арктический трилистник».

В ходе полета американский бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь все время в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.
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Для обеспечения продолжительности полета после вылета с авиабазы в Англии он был дозаправлен в воздухе самолетом-заправщиком ВВС США KC-135.

Как сообщалось, 5 сентября два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США после трансатлантического перелета совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии. Бомбардировщики с бортовыми номерами 60−0057 и 61−0015 вылетели с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана). Они были переброшены на передовую базу в Европу для участия в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии. Однако помимо этого американские бомбардировщики дважды совершили беспосадочные полеты из Великобритании в воздушное пространство Румынии и обратно.

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