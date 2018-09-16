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01:20 (мск), источник: РИА Новости

Курт Волкер прокомментировал интервью с Петровым и Бошировым

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — цитирует Волкера УНН.

Отравление в Солсбери

В начале марта на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение, попытка отравления вылилась в крупный международный скандал. Лондон обвинили в случившемся Россию, однако в Москве все обвинения категорически отрицают: российские власти не раз предлагали Лондону совместно расследовать «дело Скрипалей», однако британская сторона не стала отвечать на запросы и отказала в доступе к потерпевшим.

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Кроме того, МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи. Ранее она утверждала, что яд, которым попытались отравить Скрипалей, был изготовлен в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.

Пятого сентября британские власти опубликовали фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова. В Лондоне утверждают, что мужчины якобы являются сотрудниками ГРУ. При этом сами «подозреваемые» рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что приезжали в Великобританию исключительно с туристическими намерениями: мужчины планировали «оторваться» в Лондоне и посетить знаменитый Солсберийский собор. Петров и Боширов заявляют, что никогда ранее не слышали о Скрипалях.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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