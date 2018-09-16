Курт Волкер прокомментировал интервью с Петровым и Бошировым

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«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — цитирует Волкера УНН.

Отравление в Солсбери

В начале марта на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение, попытка отравления вылилась в крупный международный скандал. Лондон обвинили в случившемся Россию, однако в Москве все обвинения категорически отрицают: российские власти не раз предлагали Лондону совместно расследовать «дело Скрипалей», однако британская сторона не стала отвечать на запросы и отказала в доступе к потерпевшим.

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Кроме того, МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи. Ранее она утверждала, что яд, которым попытались отравить Скрипалей, был изготовлен в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.