Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Источник: РИА Новости

По его словам, в столице Сирии прогремели несколько взрывов. В результате сбиты несколько ракет. Собеседник агентства также сообщил, что пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет.

«Ущерб лишь материальный», — резюмировал источник.

Израильская армия, в свою очередь, отказалась комментировать сообщения о своей причастности к авиаудару по территории Сирии.

Удары Израиля по Сирии

Израильские военные ранее многократно наносили ракетные удары по сирийской территории.

В частности, в сентябре Израиль нанес несколько ударов по району Вади аль-Уюн. Источник рассказал агентству САНА, что атаке подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали.