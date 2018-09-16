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00:05 (мск), источник: РИА Новости

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

ДАМАСК, 15 сен — РИА Новости. Сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских ВВС по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

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Источник: РИА Новости

По его словам, в столице Сирии прогремели несколько взрывов. В результате сбиты несколько ракет. Собеседник агентства также сообщил, что пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет.

«Ущерб лишь материальный», — резюмировал источник.

Израильская армия, в свою очередь, отказалась комментировать сообщения о своей причастности к авиаудару по территории Сирии.

Удары Израиля по Сирии

Израильские военные ранее многократно наносили ракетные удары по сирийской территории.

В частности, в сентябре Израиль нанес несколько ударов по району Вади аль-Уюн. Источник рассказал агентству САНА, что атаке подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали.

Сирия и Израиль находятся формально в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

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