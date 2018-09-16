Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля
ДАМАСК, 15 сен — РИА Новости. Сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских ВВС по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
ДАМАСК, 15 сен — РИА Новости. Сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских ВВС по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
По его словам, в столице Сирии прогремели несколько взрывов. В результате сбиты несколько ракет. Собеседник агентства также сообщил, что пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет.
«Ущерб лишь материальный», — резюмировал источник.
Израильская армия, в свою очередь, отказалась комментировать сообщения о своей причастности к авиаудару по территории Сирии.
Израильские военные ранее многократно наносили ракетные удары по сирийской территории.
В частности, в сентябре Израиль нанес несколько ударов по району Вади
Сирия и Израиль находятся формально в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.