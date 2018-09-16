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04:41 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Трамп введет пошлины в размере порядка 10% на китайские товары 17 или 18 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/ — США 17 или 18 сентября объявят о введении пошлин в размере порядка 10%, а не 25%, как планировалось изначально, на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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Источник: AP 2018

По сведениям ее источников, администрация президента США Дональда Трампа также наметила новый раунд торговых переговоров с делегацией Китая в Вашингтоне на 27—28 сентября. Делегацию США возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

Агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что Трамп дал указание своим помощникам приступить к выполнению плана, предполагающего в конечном счете введение пошлин на дополнительные группы товаров из Китая. Однако агентство не называло ориентировочные сроки такого шага. По его данным, о введении пошлин до сих пор не было объявлено, в частности в связи с тем, что в администрации США решили обсудить возможность их доработки.

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Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.

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