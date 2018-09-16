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06:01 (мск), источник: ТАСС

В Лондоне заявили, что не смогут ввести санкции против РФ из-за «дела Скрипалей» до Brexit

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/ — Замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес отметил, что речь идет о так называемой поправке Магнитского.

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Великобритания не сможет до Brexit применить санкции в отношении России в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заместителя главы британского МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса, который выступил перед депутатами британского парламента.

Речь идет о поправке Магнитского, которую парламент принял в мае этого года. Как пояснил Уоллес, поправка не будет введена в действие, «пока Великобритания не выйдет из ЕС».

Причина этого заключается в том, что британский закон о санкциях, частью которого является поправка Магнитского, позволит Лондону создать совершенно новый режим санкций, который заработает после Brexit.
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Издание отмечает, что правительственные чиновники отказались уточнить, когда именно поправка Магнитского может быть применена на практике, поскольку формально Великобритания выходит из ЕС 29 марта 2019 года, однако после этой даты наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Таким образом практическое использование санкционного механизма может быть отложено максимум на два года, что вызвало недовольство в рядах правящей Консервативной партии, депутаты которой активно выступали за его принятие.

Британский вариант поправки Магнитского соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Опыт США

Акт Магнитского принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Россия расценила акт Магнитского как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

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