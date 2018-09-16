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05:09 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что «охота на ведьм» стоила ему 25 пунктов в рейтинге

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/ — Президент США подчеркнул, что тему вмешательства в избирательный процесс в 2016 году демократы используют, чтобы навредить республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

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Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году стоило ему 25 процентных пунктов в рейтинге. Об этом он написал в своем Twitter.

У меня (у нас) хорошие показатели по опросам, а экономика находится в лучшем состоянии за все время. Если бы не подстроенная «охота на ведьм» в связи с Россией, они были бы на 25 [процентных] пунктов выше.
Дональд Трамп
Президент США

Согласно одному из последних опросов общественного мнения, проведенных совместно газетой The Washington Post и телекомпанией ABC, деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 36% американцев, противоположного мнения придерживаются 60% граждан страны.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет с мая прошлого года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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