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09:18 (мск), источник: РИА Новости

Во втором туре выборов главы Приморья проголосовали 23,23% избирателей

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Явка во втором туре выборов губернатора Приморского края на 15.00 местного времени (08.00 мск) составила 23,23%, что больше явки к этому часу в первом туре, сообщила журналистам в воскресенье представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

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Источник: РИА Новости

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос.

Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

Явка на выборах губернатора Приморского края на 15.00 9 сентября составила 21,37%.

«Явка на 15.00 составила 23,23%», — сказала представитель избиркома.

По ее словам, поступило несколько жалоб на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp, также от доверенного лица Тарасенко поступили 2 жалобы на подкуп и подвоз избирателей на 3 участках. Жалобы направлены в УМВД РФ по Приморскому краю. Всего поступило около 10 жалоб.

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.

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