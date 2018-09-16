Во втором туре выборов главы Приморья проголосовали 23,23% избирателей

Источник: РИА Новости

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос.

Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

Явка на выборах губернатора Приморского края на 15.00 9 сентября составила 21,37%.

«Явка на 15.00 составила 23,23%», — сказала представитель избиркома.

По ее словам, поступило несколько жалоб на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp, также от доверенного лица Тарасенко поступили 2 жалобы на подкуп и подвоз избирателей на 3 участках. Жалобы направлены в УМВД РФ по Приморскому краю. Всего поступило около 10 жалоб.