Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия ответила на угрозы США бомбить российских военных
«Пыльный Марс»: получены невероятные фото Красной планеты
В первый класс: почему дети не хотят идти в школу
Стало известно, кто сдал подозреваемых по делу Скрипалей
Самолету, летевшему из Вены в Москву, не хватило топлива
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Грузины раскрыли истинное отношении к России
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
В Сети обсуждают обнаженную грудь 54-летней Эппле - фото
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Кремль отреагировал на план отказа от доллара
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился аварией
Дом певца Кузьмина обокрали на 10 миллионов рублей
Как оформить дверной проем без двери (фото)
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
17Идем на «Восток»
12:21 (мск), источник: РИА Новости

Во втором туре выборов в Приморье зарегистрировали 14 жалоб на нарушения

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Четырнадцать жалоб на нарушения поступили к 18.00 (11.00 мск) в ходе второго тура выборов губернатора Приморья, сообщил журналистам представитель краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

Наверх
Источник: РИА Новости

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

«Всего сообщений 14. Несколько сообщений о нарушениях в соцсетях — их направляем в полицию, две касаются СМИ, здесь проводим также проверку», — сказал Охотников.

По его словам, две жалобы на подкуп и подвоз избирателей отправлены в УМВД, ведется проверка. Также поступили обращения, которые касаются порядка реализации избирательного права, здесь жалобы отработаны, добавил Охотников.

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.

 Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы
Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки
Трамп: «охота на ведьм» стоила 25 пунктов рейтинга
UFC в Москве: реакция соцсетей
В Лондоне объяснили появление интервью Петрова и Боширова
Ученые: Пластиковые бутылки влияют на способность к размножению
Источник: найдены фотографии «Союза» до появления отверстия
Город в штате Джорджия выставили на продажу за $1,7 млн
Американский B-52 пролетел вблизи российской базы ПВО в Арктике
Спорт
Бой года закончился скандалом. Головкина снова обокрали в США Судьи уничтожили чемпиона мира из Казахстана
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
Любовь не только на экране: фильмы с реальными звездными парами От Питта и Джоли до Козловского и Зуевой — рассказываем о страстных, романтичных и роковых отношениях звезд, которые играли в любовь не только в кино, но и в жизни
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Дети
В первый класс: почему дети не хотят идти в школу Система российского школьного образования безнадежно устарела, именно на родителях лежит ответственность за то, какие знания останутся у ребенка
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь