Во втором туре выборов в Приморье зарегистрировали 14 жалоб на нарушения

Источник: РИА Новости

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли врио губернатора Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

«Всего сообщений 14. Несколько сообщений о нарушениях в соцсетях — их направляем в полицию, две касаются СМИ, здесь проводим также проверку», — сказал Охотников.

По его словам, две жалобы на подкуп и подвоз избирателей отправлены в УМВД, ведется проверка. Также поступили обращения, которые касаются порядка реализации избирательного права, здесь жалобы отработаны, добавил Охотников.