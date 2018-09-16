Премьер Сербии — открытая лесбиянка. Но активисты ЛГБТ против ее участия в гей-параде
Сербия — единственная балканская страна, где правительство возглавляет открытая лесбиянка. Но почему тогда некоторые активисты сербского движения в защиту прав ЛГБТ возражают против участия Аны Брнабич в гей-параде, который проводится в это воскресенье?
Когда Ана Брнабич в прошлом году была назначена премьер-министром, это вызвало прилив энтузиазма в ЛГБТ-сообществе — она стала не только первой женщиной, возглавившей сербское правительство, но и первым активистом гей-движения, получившим столь высокий пост на Балканах.
Она участвовала в прайде прошлого года в Белграде в окружении плакатов с лозунгами «Ана с нами»; она фотографировалась тогда с десятками людей.
Но спустя год дела с правами ЛГБТ в Сербии обстоят далеко не блестяще — новые законы в их защиту так и не приняты парламентом, а количество нападений на активистов и геев не уменьшается.
В православной стране с консервативными взглядами, несмотря на то, что Сербия добивается принятия в Европейский союз, до сих пор широко распространены дискриминация и насилие в отношении членов сообщества ЛГБТ.
Накануне гей-парада 2018 года группа активистов, разочарованных медленным ходом реформ, развернула кампанию под девизом «Скажи «Нет». Основная её цель — помешать сербским политикам участвовать в шествиях прайда, так как они, по мнению активистов, мало что сделали в защиту прав ЛГБТ.
Главной мишенью кампании стала премьер Ана Брнабич — по той причине, что, по мнению активистов, ее деятельность в области укрепления прав ЛГБТ принесла одни разочарования.
Выступая на гей-параде 2017 года, Брнабич заявила, что займется решением вопроса о правах геев только после того, как будут решены более важные проблемы, стоящие перед сербским обществом — снижение уровня инфляции, повышение пенсий и общего уровня жизни.
«Это было скандальное заявление», — говорит глава группы активистов Предраг Аздейкович. Он начал работу по организации нового гей-парада еще в июне, поставив целью вернуть прайд обычным людям и отобрать его у политиков.
Он недоволен работой других гей-активистов. «Они говорят — у нас теперь есть свой премьер, два парада, так что всё в порядке. Но на самом деле всё это фикция», — считает Аздейкович.
В Сербии до сих пор широко распространена гомофобия — например, недавние опросы показали, что не менее 20% геев, ищущих квартиру, сталкиваются с отказами.
За пределами столицы дела обстоят еще хуже. По данным социологов, 90% сербов не согласны с предоставлением членам сообщества ЛГБТ прав на усыновление детей, а около 70% возражают против права одного из гей-партнеров наследовать имущество после смерти другого.
В Сербии принят закон против дискриминации, но он применяется редко, а уголовные дела почти никогда не доводятся до суда. Однополые браки в Сербии до сих пор не легализованы.
Мрачная история
Первый гей-парад, проведенный в Сербии в 2001 году, завершился актами насилия, когда сотни хулиганов и экстремистов напали на его участников, несмотря на присутствие полиции.
В 2010 году при проведении марша в центре Белграда более 100 его участников подверглись нападениям и получили травмы. С тех пор министерство внутренних дел постоянно отказывало активистам гей-движения в разрешении на проведение парадов.
Только в 2014 году прайды возобновились, снова под усиленной защитой полиции.
По решению редакции обсуждение этого материала закрыто. ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.