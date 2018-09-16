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16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Премьер Сербии — открытая лесбиянка. Но активисты ЛГБТ против ее участия в гей-параде

Сербия — единственная балканская страна, где правительство возглавляет открытая лесбиянка. Но почему тогда некоторые активисты сербского движения в защиту прав ЛГБТ возражают против участия Аны Брнабич в гей-параде, который проводится в это воскресенье?

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Источник: AFP 2018

Когда Ана Брнабич в прошлом году была назначена премьер-министром, это вызвало прилив энтузиазма в ЛГБТ-сообществе — она стала не только первой женщиной, возглавившей сербское правительство, но и первым активистом гей-движения, получившим столь высокий пост на Балканах.

Она участвовала в прайде прошлого года в Белграде в окружении плакатов с лозунгами «Ана с нами»; она фотографировалась тогда с десятками людей.

Но спустя год дела с правами ЛГБТ в Сербии обстоят далеко не блестяще — новые законы в их защиту так и не приняты парламентом, а количество нападений на активистов и геев не уменьшается.

В православной стране с консервативными взглядами, несмотря на то, что Сербия добивается принятия в Европейский союз, до сих пор широко распространены дискриминация и насилие в отношении членов сообщества ЛГБТ.

Накануне гей-парада 2018 года группа активистов, разочарованных медленным ходом реформ, развернула кампанию под девизом «Скажи «Нет». Основная её цель — помешать сербским политикам участвовать в шествиях прайда, так как они, по мнению активистов, мало что сделали в защиту прав ЛГБТ.

Главной мишенью кампании стала премьер Ана Брнабич — по той причине, что, по мнению активистов, ее деятельность в области укрепления прав ЛГБТ принесла одни разочарования.

Выступая на гей-параде 2017 года, Брнабич заявила, что займется решением вопроса о правах геев только после того, как будут решены более важные проблемы, стоящие перед сербским обществом — снижение уровня инфляции, повышение пенсий и общего уровня жизни.

«Это было скандальное заявление», — говорит глава группы активистов Предраг Аздейкович. Он начал работу по организации нового гей-парада еще в июне, поставив целью вернуть прайд обычным людям и отобрать его у политиков.

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Он недоволен работой других гей-активистов. «Они говорят — у нас теперь есть свой премьер, два парада, так что всё в порядке. Но на самом деле всё это фикция», — считает Аздейкович.

В Сербии до сих пор широко распространена гомофобия — например, недавние опросы показали, что не менее 20% геев, ищущих квартиру, сталкиваются с отказами.

За пределами столицы дела обстоят еще хуже. По данным социологов, 90% сербов не согласны с предоставлением членам сообщества ЛГБТ прав на усыновление детей, а около 70% возражают против права одного из гей-партнеров наследовать имущество после смерти другого.

В Сербии принят закон против дискриминации, но он применяется редко, а уголовные дела почти никогда не доводятся до суда. Однополые браки в Сербии до сих пор не легализованы.

Мрачная история

Первый гей-парад, проведенный в Сербии в 2001 году, завершился актами насилия, когда сотни хулиганов и экстремистов напали на его участников, несмотря на присутствие полиции.

В 2010 году при проведении марша в центре Белграда более 100 его участников подверглись нападениям и получили травмы. С тех пор министерство внутренних дел постоянно отказывало активистам гей-движения в разрешении на проведение парадов.

Только в 2014 году прайды возобновились, снова под усиленной защитой полиции.

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Спустя четыре года в центре Белграда открылся информационный центр парадов, над которым вывешен радужный флаг движения ЛГБТ.

«Если бы мы открыли такой центр десять лет назад, я уверен, что его бы разрушили», — говорит Горан Милетич, один из организаторов белградского прайда.

«Некоторые люди не могут пройти мимо без того, чтобы не обругать нас, но потом они уходят, и это уже хорошо — раньше нас просто избивали», — замечает он.

В интервью журналу Pride, выходящему в Белграде, премьер-министр Брнабич сказала, что с её стороны отказ от поддержки гей-парада был бы лицемерием.

«Я хочу внести активный вклад в борьбу со стереотипами и предрассудками», — заявила она.

Организаторы гей-парада в Белграде считают, что если в первых рядах его участников появится премьер-министр, это покажет участникам движения ЛГБТ в Сербии, что их страна меняется.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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