Андрей Тарасенко по данным exit poll лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья

Источник: РИА "Новости"

«По данным “Эксперт-групп”, exit poll Тарасенко — 53, Ищенко — 47. Отказалось отвечать 30%», — говорится в сообщении.

Напомним, exit poll — опрос избирателей социологическими службами при выходе с участков для голосования.

Как отмечает краевой избирком, явка во втором туре выборов губернатора Приморского края превысила активность избирателей во время первого тура. На 15 часов по местному времени 16 сентября в Приморье проголосовало 23,23% избирателей. Неделю назад, 9 сентября, в это же время явка составляла 21,37%.