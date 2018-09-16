Пашинян заявил об отсутствии тайных отношений с Турцией

«Никто в Армении не поддерживает тайных отношений с президентами других стран, особенно если это президент Турции. Я только однажды в Брюсселе поздоровался с главой МИД Турции. Если у нас будут какие-то звонки, то об этом общественность узнает только от нас», — заявил глава армянского правительства.