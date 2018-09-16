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16:01 (мск), источник: ТАСС

Пашинян заявил об отсутствии тайных отношений с Турцией

ЕРЕВАН, 16 сентября. /ТАСС/. Армения не поддерживает таких отношений с Турцией, о которых не знает общественность республики. Такое заявление в воскресенье в ходе брифинга сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя информацию турецких СМИ о его разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Источник: Reuters

«Никто в Армении не поддерживает тайных отношений с президентами других стран, особенно если это президент Турции. Я только однажды в Брюсселе поздоровался с главой МИД Турции. Если у нас будут какие-то звонки, то об этом общественность узнает только от нас», — заявил глава армянского правительства.

Ранее турецкая газета Hurriyet опубликовала новость о том, что президент Турции позвонил премьеру Армении и попросил вернуть в страну жителя Карсской области — 16-летнего Умута Озмена. Последний, по данным турецких СМИ, 24 июля во время перегона скота пересек турецко-армянскую границу и был задержан на территории Армении.

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