Пашинян заявил об отсутствии тайных отношений с Турцией
ЕРЕВАН, 16 сентября. /ТАСС/. Армения не поддерживает таких отношений с Турцией, о которых не знает общественность республики. Такое заявление в воскресенье в ходе брифинга сделал
ЕРЕВАН, 16 сентября. /ТАСС/. Армения не поддерживает таких отношений с Турцией, о которых не знает общественность республики. Такое заявление в воскресенье в ходе брифинга сделал
«Никто в Армении не поддерживает тайных отношений с президентами других стран, особенно если это президент Турции. Я только однажды в Брюсселе поздоровался с главой МИД Турции. Если у нас будут
Ранее турецкая газета Hurriyet опубликовала новость о том, что президент Турции позвонил премьеру Армении и попросил вернуть в страну жителя Карсской области — 16-летнего Умута Озмена. Последний, по данным турецких СМИ, 24 июля во время перегона скота пересек
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