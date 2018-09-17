В Кремле заявили, что Петров и Боширов не имеют отношения к Путину

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Великобритания подозревает Петрова и Боширова в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. На ВЭФ модератор пленарного заседания журналист Сергей Брилев задал вопрос об этих гражданах, Путин ответил, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов, и пригласил их в СМИ. На следующий день Боширов и Петров дали интервью RT.

«Нет, это не была заготовка», — сказал Песков. Он отметил, что Брилев «не был бы журналистом, если бы не воспользовался такой возможностью».

«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что «ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения. И к Кремлю тоже, безусловно».

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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.