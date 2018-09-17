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02:17 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле заявили, что Петров и Боширов не имеют отношения к Путину

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на ВЭФ о Руслане Боширове и Александре Петрове не было заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

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Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Великобритания подозревает Петрова и Боширова в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. На ВЭФ модератор пленарного заседания журналист Сергей Брилев задал вопрос об этих гражданах, Путин ответил, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов, и пригласил их в СМИ. На следующий день Боширов и Петров дали интервью RT.
«Нет, это не была заготовка», — сказал Песков. Он отметил, что Брилев «не был бы журналистом, если бы не воспользовался такой возможностью».

«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что «ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения. И к Кремлю тоже, безусловно».
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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят», и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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