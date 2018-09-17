В Кремле заявили, что Петров и Боширов не имеют отношения к Путину
ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на ВЭФ о Руслане Боширове и Александре Петрове не было заготовкой, сообщил
ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на ВЭФ о Руслане Боширове и Александре Петрове не было заготовкой, сообщил
Ранее сообщалось, что Великобритания подозревает Петрова и Боширова в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. На ВЭФ модератор пленарного заседания журналист Сергей Брилев задал вопрос об этих гражданах, Путин ответил, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов, и пригласил их в СМИ. На следующий день Боширов и Петров дали интервью RT.
«Нет, это не была заготовка», — сказал Песков. Он отметил, что Брилев «не был бы журналистом, если бы не воспользовался такой возможностью».
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят», и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.