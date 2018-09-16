Трамп назвал «охоту на ведьм» вокруг России незаконной и пагубной для самих США

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Об этом президент США Дональд Трамп написал в воскресенье на своей странице в сети Twitter.

«Незаконная охота на ведьм [спецпрокурора Роберта] Мюллера продолжается, и он ищет преступление. Сговора с Россией никогда не было», — заявил он. По словам Трампа, демократы по этой причине теперь «ищут все, что им только удастся найти». «Очень несправедливо и плохо для страны. Кроме того, это запрещено законом», — добавил президент.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер, он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу.