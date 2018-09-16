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19:23 (мск), источник: RTVi

В Израиле задержали профессора из США, который хотел помешать снести арабскую деревню

Израильская полиция задержала американского профессора права Фрэнка Романо. Предположительно Романо пытался помешать сносу деревни Хан аль-Ахмар на Западном берегу реки Иордан. Об этом 15 сентября сообщило AP со ссылкой на адвоката профессора.

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Источник: AP 2018

Романо находится в Иерусалиме и должен предстать перед военным судом 17 сентября.

Американца задержали вместе с двумя палестинскими активистами. Романо обвиняют в попытке помешать работе полиции и военных. Очевидцы говорят, что профессор встал на пути у бульдозера и отказывался двигаться с места.

Один из членов НКО «Комбатанты за мир» рассказал, что виделся с Романо и профессор сказал ему, что объявил голодовку и не прекратит ее, пока израильские власти не откажутся от сноса Хан аль-Ахмар. Адвокат задержанного не смогла подтвердить эту информацию.

Деревня Хан аль-Ахмар существует с 1931 года. По данным на 2018 год, там живут около 200 бедуинов. Израильские власти считают, что поселение построили незаконно и предложили переселить его жителей. Это вызвало волну протестов и осуждение со стороны ООН и ЕС. Там считают, что снос деревни пойдет во вред миротворческому процессу между Израилем и Палестиной.

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