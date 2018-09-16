В Израиле задержали профессора из США, который хотел помешать снести арабскую деревню

Источник: AP 2018

Романо находится в Иерусалиме и должен предстать перед военным судом 17 сентября.

Американца задержали вместе с двумя палестинскими активистами. Романо обвиняют в попытке помешать работе полиции и военных. Очевидцы говорят, что профессор встал на пути у бульдозера и отказывался двигаться с места.

Один из членов НКО «Комбатанты за мир» рассказал, что виделся с Романо и профессор сказал ему, что объявил голодовку и не прекратит ее, пока израильские власти не откажутся от сноса Хан аль-Ахмар. Адвокат задержанного не смогла подтвердить эту информацию.