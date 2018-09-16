В Израиле задержали профессора из США, который хотел помешать снести арабскую деревню
Израильская полиция задержала американского профессора права Фрэнка Романо. Предположительно Романо пытался помешать сносу деревни Хан
Израильская полиция задержала американского профессора права Фрэнка Романо. Предположительно Романо пытался помешать сносу деревни Хан
Романо находится в Иерусалиме и должен предстать перед военным судом 17 сентября.
Американца задержали вместе с двумя палестинскими активистами. Романо обвиняют в попытке помешать работе полиции и военных. Очевидцы говорят, что профессор встал на пути у бульдозера и отказывался двигаться с места.
Один из членов НКО «Комбатанты за мир» рассказал, что виделся с Романо и профессор сказал ему, что объявил голодовку и не прекратит ее, пока израильские власти не откажутся от сноса Хан
Деревня Хан
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