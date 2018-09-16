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19:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Андрею Тарасенко не помогла поддержка Владимира Путина

Сенсационно завершается второй тур выборов губернатора Приморья. Несмотря на поддержку президента Путина, кандидат от «Единой России» врио главы региона Андрей Тарасенко уступает выдвиженцу от КПРФ, депутату краевого законодательного собрания Андрею Ищенко. По предварительным данным крайизбиркома, коммунист по итогам подсчета 80% бюллетеней опережает соперника на 8% голосов избирателей. Господин Ищенко уже заявил, что краевую администрацию ждут «большие кадровые изменения».

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Источник: РИА "Новости"

Необходимость во втором туре выборов губернатора Приморья появилась после того, как в первом, состоявшемся 9 сентября, никто из пяти кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Андрей Тарасенко получил 46,56% голосов и вынужден был бороться за победу с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, набравшим 24,63%. Эксперты называли исход второго тура выборов в Приморье предопределенным, а Андрея Тарасенко — кандидатом, который имеет наибольшие шансы на победу по сравнению с другими главами регионов, не выигравшими в первом туре (23 сентября второй тур пройдет в Хакасии, Орловской области и Хабаровском крае).

Андрея Тарасенко поддержал президент, который в ходе прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума встретился с назначенным им в октябре прошлого года врио главы Приморья. «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», — заявил Владимир Путин.

Коммунисты сетовали, что крайизбирком, назначив повторное голосование всего через неделю, не дал их кандидату времени на полноценную кампанию.

При этом двое из проигравших кандидатов — Андрей Андрейченко от ЛДПР (получил 9 сентября 9,27% голосов) и Алексей Козицкий от «Справедливой России» (4,83%) — прямо призвали своих сторонников голосовать за господина Тарасенко. Еще один кандидат Юлия Толмачева от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (10,80%), не называя фамилии врио губернатора, заявила о поддержке курса президента.

Однако предварительные итоги голосования оказались провальными для кандидата от «Единой России».

По предварительным данным крайизбиркома, Андрей Ищенко получает 52,68%, а его оппонент — 44,74%. «Для жителей Приморья очень важно, чтобы во главе края был свой человек, а не “варяг”», — прокомментировал «Ъ» итоги второго тура Андрей Ищенко, всю жизнь проживший в регионе. Напомним, Андрей Тарасенко, родившийся во Владивостоке, затем служил за пределами Приморья.

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Ранее первый секретарь крайкома КПРФ, депутат регионального парламента Анатолий Долгачев заявил «Ъ», что успех Андрея Ищенко по итогам первого тура во многом обусловлен позицией врио главы региона Тарасенко по вопросу пенсионной реформы. «Он искренне публично заявил, что поддерживает планы правительства повысить пенсионный возраст. Подавляющее большинство избирателей против этого», — сказал коммунист.

Андрей Тарасенко пока никак не комментировал предварительные итоги второго тура. «Никаких заявлений пока не будет», — сообщили в его пресс-службе.

Андрей Ищенко, отвечая на вопрос «Ъ», сказал, что на посту главы края будет реализовывать свою программу «20 шагов» и первым делом реформирует администрацию края. «Ее ждут большие кадровые изменения», — пообещал коммунист. Он не верит, что его оппонент будет оспаривать итоги выборов. «Это было бы глупостью. Если бы я победил в одном-двух муниципалитетах, результаты выборов еще можно ставить под сомнение. Но у меня большинство не только во Владивостоке и Находке, но и во многих сельскохозяйственных районах», — сказал господин Ищенко.

Алексей Чернышев, Владивосток

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