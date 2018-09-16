Ищенко заявил, что выберет сенатора от Приморья по совету Зюганова

«Сенатором будет мной делегирован тот человек, которого мне порекомендует центральный комитет КПРФ и лично Геннадий Зюганов. Я как член КПРФ обязан буду подчиниться. Эти три человека согласовывались мной, я согласовывал их с центральным комитетом партии, потому что это очень важный, ответственный человек, который будет представлять нас там, в верхней палате парламента, он должен быть важным, проверенным, приморским, и чтобы отстаивал интересы на должном уровне», — сказал Ищенко журналистам.