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20:01 (мск), источник: РИА Новости

Ищенко заявил, что выберет сенатора от Приморья по совету Зюганова

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий на выборах главы Приморья, заявил, что сенатора от региона он выберет, исходя из мнения лидера партии Геннадия Зюганова.

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Источник: РИА Новости

«Сенатором будет мной делегирован тот человек, которого мне порекомендует центральный комитет КПРФ и лично Геннадий Зюганов. Я как член КПРФ обязан буду подчиниться. Эти три человека согласовывались мной, я согласовывал их с центральным комитетом партии, потому что это очень важный, ответственный человек, который будет представлять нас там, в верхней палате парламента, он должен быть важным, проверенным, приморским, и чтобы отстаивал интересы на должном уровне», — сказал Ищенко журналистам.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

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