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21:01 (мск), источник: Газета.Ру

Побеждающий в Приморье кандидат от КПРФ Ищенко обещает продолжить политику Путина

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий во втором туре выборов губернатора Приморья, заявил, что намерен продолжать в регионе политику президента России.

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Источник: Законодательное собрание Приморского края

«Приморье стоит на границе с двумя странами, идеологией которых является коммунизм — Китай и КНДР. Это не значит, что в Приморском крае сейчас будет поднят красный флаг и здесь резко все станут коммунистами. Нет. Будем продолжать политику президента и самое главное, будем работать на благо приморцев», — цитирует Ищенко «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в его команде будут работать «грамотные люди, молодые патриоты». Ищенко также намерен взаимодействовать со всеми политическими силами.

«Обязательно будем взаимодействовать со всеми политическими силами. Нельзя ставить партийную принадлежность во главу угла. Я считаю, что все нужно направлять на то, чтобы в люди в Приморском крае, население понимало, что в крае есть власть, которой они доверяют, без принадлежности к партии», — подчеркнул кандидат.

Как ранее сообщалось сообщалось, после обработки 93,10% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья Андрей Ищенко набрал 51,73%, Тарасенко — 45,67%, сообщается на сайте ЦИК.

Комментируя ожидаемую победу Ищенко, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что избиратели, отдавшие голоса в пользу оппозиционного кандидата, возлагают на него определенные надежды.

«Если Ищенко победит, то самый тяжелый вопрос для него возникнет завтра с утра. Что делать с это победой? Какую иную социальную политику он может проводить? Отменить пенсионную реформу? Нет, это не в его компетенции, это решается на федеральном уровне. Ищенко окажется в ситуации, когда он шел на выборы с определенной позицией, но компетенции для ее реализации у него, как у губернатора, просто не будет. Не потому, что он обманет, а потому, что у него нет таких возможностей», — отметил директор Института региональных проблем в интервью НСН.

«Если мы говорим о пенсионной реформе, то она неизбежна. К коммунистам, которые победили в региональных парламентах, люди уже обратились с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Коммунисты оказались в очень неудобном положении. А Ищенко мне просто жалко, если он победит», — признался политолог.

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