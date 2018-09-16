Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США столкнулись с более опасным врагом, чем Россия
Это ни на что не похоже: нижнее белье будущего (фото)
Тройняшки: дочки сестер Кардашьян играют вмеcте
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Грузины раскрыли истинное отношении к России
ДНР: Убийцы Захарченко назвали организатора
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ
«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Бесстрашная Зои Кравиц снялась в фотосессии с волками
Пуговка из «Папиных дочек» показала своего возлюбленного
"Осталась без денег и работы": певица Седокова об увольнении
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Дом певца Кузьмина обокрали на 10 миллионов рублей
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16От заката до рассвета
16 сентября, источник: РИА Новости

В Госдуме оценили планы Киева создать военно-морскую базу на Азовском море

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости — Планы Украины создать на Азовском море базу Военно-морских сил нельзя считать серьезными, заявил RT зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Глубина в Азовском море от семи до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки.
Александр Шерин
зампред комитета Госдумы по обороне

Подобные планы являются прикрытием для украинских властей, заинтересованных в расхищении бюджетных средств, считает депутат.

«Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется», — напомнил Шерин.

Овощебаза

По мнению директора Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, на самом деле в Киеве создавать базу не собираются, ограничившись заявлениями в преддверии выборов.

Читайте также
Россия призвала США оставить «бесчинствующих на Азовском море подопечных»

«Военно-морские силы Украины как таковые числятся на бумаге. Они фактически отсутствуют, не имеют современных плавсредств и вооружений. Тем не менее декларируется, что будет строиться некая база. Они там, видимо, овощи будут хранить», — заявил он RT.

Эксперт также обратил внимание на то, что сообщение опубликовано на странице Facebook-представительства кабинета министров страны без указания лиц, курирующих данный проект. По его мнению, не нашлось человека, который бы согласился поставить свою подпись под этим фейком.

«Кто же будет выкладывать из собственного кармана украденные средства, чтобы строить какие-то базы?» — спросил Жилин.

В воскресенье в Киеве заявили о планах до конца года создать на побережье Азовского моря базу ВМС Вооруженных сил Украины. Ранее СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.

 Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы
Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки
СМИ: Китай откажется от нового раунда торговых переговоров с США
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
«Спартак» впервые проиграл в чемпионате России-2018/19
111-летний мужчина ежедневно тренируется в спортзале
Боец UFC осадила российского тележурналиста из-за Макгрегора
Кандидат от «Единой России» уступает на выборах в Приморье
Ученые: Пластиковые бутылки влияют на способность к размножению
Спорт
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ "Ахмат" уезжает домой с тремя очками
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
Любовь не только на экране: фильмы с реальными звездными парами От Питта и Джоли до Козловского и Зуевой — рассказываем о страстных, романтичных и роковых отношениях звезд, которые играли в любовь не только в кино, но и в жизни
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Дети
Ольгу Бузову заподозрили в беременности Ранее телезвезда признавалась, что мечтает о наследниках
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь