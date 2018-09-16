В Госдуме оценили планы Киева создать военно-морскую базу на Азовском море
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости — Планы Украины создать на Азовском море базу
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости — Планы Украины создать на Азовском море базу
Глубина в Азовском море от семи до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь
какие-тосерьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки.
Подобные планы являются прикрытием для украинских властей, заинтересованных в расхищении бюджетных средств, считает депутат.
«Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и
По мнению директора Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, на самом деле в Киеве создавать базу не собираются, ограничившись заявлениями в преддверии выборов.
«Военно-морские силы Украины как таковые числятся на бумаге. Они фактически отсутствуют, не имеют современных плавсредств и вооружений. Тем не менее декларируется, что будет строиться некая база. Они там, видимо, овощи будут хранить», — заявил он RT.
Эксперт также обратил внимание на то, что сообщение опубликовано на странице
«Кто же будет выкладывать из собственного кармана украденные средства, чтобы строить
В воскресенье в Киеве заявили о планах до конца года создать на побережье Азовского моря базу ВМС Вооруженных сил Украины. Ранее СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.