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00:37 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о десятках российских агентов в Швейцарии

Как утверждает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на данные Федерального совета (правительство), настоящее время в Швейцарии работают десятки российских агентов. По информации издания, в связи с этим российского посла трижды вызывали в Министерство иностранных дел Швейцарии.

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В публикации говорится, что более четверти россиян, аккредитованных в Швейцарии, являются шпионами. Отмечается, что в МИД Швейцарии официально зарегистрированы 83 представителя России. Они работают в посольстве РФ в Берне, а также в консульствах в Женеве, Лозанне и Цюрихе. Официально только трое из числа этих людей занимаются задачами, связанными со спецслужбами: аккредитованный военный атташе Александр Провоторов и два его заместителя. Но по неофициальным данным, пишет газета, это число гораздо больше.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского МИДа, Швейцария официально потребовала, чтобы Россия прекратила любую шпионскую деятельность на своей территории.

Ранее швейцарская газета уже сообщала о возросшем количестве шпионских операций в стране. В частности, в качестве объектов назывались лаборатория Шпиц — Швейцарского института защиты от ядерных, биологических и химических угроз, которая анализировала следы по «делу Скрипалей» и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). По информации издания, двое предполагаемых российских агентов были арестованы весной в Гааге (Нидерланды), через которую они направлялись в Швейцарию, после этого их выслали из страны.

В российском посольстве в Берне уже отреагировали на публикацию издания. В диппредставительстве назвали заявления «неутомимых швейцарских журналистов» — «безосновательными и бездоказательными выпадами».

«Статью о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки, теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал», — уверены в посольстве.

В дипмиссии отмечают, что журналисты пытаются внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. В связи с этим у российских дипломатов возникает вопрос: кому это выгодно?

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