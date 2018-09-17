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03:00 (мск), источник: РИА Новости

Гатилов назвал статью Tages Anzeiger о дипломатах политическим заказом

ЖЕНЕВА, 16 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Обвинения России в шпионской деятельности на территории Швейцарии безосновательны, а публикации в местных СМИ на эту тему являются политическим заказом. Так представители посольства РФ в Берне и постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов прокомментировали публикацию в воскресном выпуске швейцарской Tages-Anzeiger, где российских дипломатов в Швейцарии обвинили в шпионаже.

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Источник: РИА Новости

В воскресенье швейцарское издание Tages-Anzeiger — Sonntags Zeitung опубликовала статью, в которой заявляется, что каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является сотрудником спецслужб. Издание не приводит никаких доказательств опубликованной информации, но подчеркивает, что «традиционно больше всего шпионят» в российском постпредстве в Женеве. Также утверждается, что Берн в 2018 году три раза вызывал посла РФ в Швейцарии Александра Головина, чтобы выразить озабоченность шпионской деятельностью России в стране.

Коммуникация посла и МИД страны пребывания — нормальная вещь. Содержание бесед мы не раскрываем. Никакие обвинений нам швейцарская сторона не выдвигала.
посольство РФ в Берне

В посольстве отметили, что публикация является «безосновательным и бездоказательным выпадом в адрес России» со ссылками «на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал».

«Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встает вопрос: кому это выгодно? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве», — добавили в посольстве.

Публикацию в воскресном выпуске Tages-Anzeiger прокомментировал и постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, который назвал статью «политическим заказом».

«В постпредстве России при ООН в Женеве действительно немало сотрудников, что является отражением того, что Россия уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями. Кстати, далеко не меньшее количество сотрудников работает и в других миссиях, например, США и занимают они гораздо большую территорию», — говорится в заявлении Гатилова, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН в Женеве.

По его словам, утверждения о том, что российская миссия расположена напротив ООН и МККК «никак не могут служить доказательством того, наши сотрудники занимаются делами, не относящимися к деятельности ООН, скорее наоборот».

«Считаем такие обвинения абсурдными и имеющими явный политический заказ», — подчеркнул Гатилов.

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