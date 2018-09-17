Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кровь стынет в жилах»: «Ураган» ужаснул британцев
Это ни на что не похоже: нижнее белье будущего (фото)
Ольгу Бузову заподозрили в беременности
На Ямале обнаружили невероятное для Земли явление
Одна из самых красивых женщин мира, не стесняющаяся полноты
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Дочка Тимати ждет появления младшей сестры
Елена Кулецкая показала фигуру через 10 дней после вторых родов
Джамшут из шоу «Наша Russia» рассказал, как стал бездомным
Догилева и Михалкова на съемках сериала про хозяйку борделя
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
Инсульт изменил актера Янина до неузнаваемости
Известность навредила самой высокооплачиваемой китайской актрисе
Овощ, который нельзя хранить мытым в холодильнике
"Что с ним": Бледанс удивила видом взрослого наследника
Известный автор детективов убила своего мужа - СМИ
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
08:40 (мск), источник: ТАСС

В штабе Тарасенко заявили о покупке 24 тыс. голосов избирателей в пользу Ищенко в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/ — Представитель штаба также добавил, что говорить об окончательном результате выборов пока рано, так как продолжается подсчет голосов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Стало известно, что как минимум во Владивостоке куплено 13 тыс. человек, в Находке 6 тыс. человек, в Хасане около 5 тыс. Наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными. Поэтому по завершению работы некоторых комиссий результат изменился. Об окончательном результате даже сейчас еще рано говорить, еще до сих пор идет подсчет», — сказал представитель штаба.

Он добавил, что в течение всего дня 16 сентября также происходил подвоз избирателей от Ищенко на участки. После этого, ночью коммунисты пытались манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.

Собеседник агентства также подчеркнул, что штаб Тарасенко готовит новые жалобы на подкуп избирателей.

«Мы уже подали несколько жалоб на подвоз и подкуп избирателей сегодня в ходе голосования, и продолжаем собирать эти факты и готовить новые жалобы. По нашим данным, людей подвозили к участкам на авто и сразу же раздавали деньги. За голос платили от 500 до 2 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Читайте также: Кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в подделке протоколов

 Когда "русские не будут работать": почему США атаковали Сирию утром
Дед носил браунинг в кармане, чтобы застрелиться, если случится авария
СМИ: Китай откажется от нового раунда торговых переговоров с США
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
«Спартак» впервые проиграл в чемпионате России-2018/19
Клип I Love It стал рекордсменом YouTube
111-летний мужчина ходит в спортзал каждый день
Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе
Двум людям стало плохо в ресторане в Солсбери
Спорт
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ "Ахмат" уезжает домой с тремя очками
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
Любовь не только на экране: фильмы с реальными звездными парами От Питта и Джоли до Козловского и Зуевой — рассказываем о страстных, романтичных и роковых отношениях звезд, которые играли в любовь не только в кино, но и в жизни
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Джейми Оливер обезвредил вора-домушника
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Дети
Ольгу Бузову заподозрили в беременности Ранее телезвезда признавалась, что мечтает о наследниках
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь