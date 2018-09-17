В штабе Тарасенко заявили о покупке 24 тыс. голосов избирателей в пользу Ищенко в Приморье

Источник: РИА "Новости"

«Стало известно, что как минимум во Владивостоке куплено 13 тыс. человек, в Находке 6 тыс. человек, в Хасане около 5 тыс. Наблюдатели от КПРФ в этих городах и районах не давали закончить подсчет голосов, пытаясь признать бюллетени за Тарасенко недействительными. Поэтому по завершению работы некоторых комиссий результат изменился. Об окончательном результате даже сейчас еще рано говорить, еще до сих пор идет подсчет», — сказал представитель штаба.

Он добавил, что в течение всего дня 16 сентября также происходил подвоз избирателей от Ищенко на участки. После этого, ночью коммунисты пытались манипулировать последовательностью подсчета и выпускать с участков только нужные им протоколы.

Собеседник агентства также подчеркнул, что штаб Тарасенко готовит новые жалобы на подкуп избирателей.

«Мы уже подали несколько жалоб на подвоз и подкуп избирателей сегодня в ходе голосования, и продолжаем собирать эти факты и готовить новые жалобы. По нашим данным, людей подвозили к участкам на авто и сразу же раздавали деньги. За голос платили от 500 до 2 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.