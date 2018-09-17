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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава НАТО заявил о готовности альянса ответить на «российские кибератаки»

Страны Североатлантического альянса могут задействовать положения пятой статьи устава НАТО в случае кибератак со стороны России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios.

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Источник: AP 2018

Эта статья подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО рассматривается как нападение на весь альянс, и пострадавшие страны имеют право на коллективную оборону.

В ответ на вопрос о том, может ли «российская кибератака на страну-члена НАТО привести к применению пятой статьи», господин Столтенберг сказал: «Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки».

Он пояснил, что несколько лет назад НАТО решило, что пятую статью можно задействовать и в случае хакерских атак, но условия, при которых можно применить эту статью, альянс конкретизировать не стал.
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«Я думаю, что мы не должны давать это преимущество любому потенциальному противнику», — сказал глава альянса.

Йенс Столтенберг добавил, что НАТО «не старается изолировать Россию». «Мы действительно верим в диалог с Россией, и мы считаем, что важно с нею говорить», — отметил он.

Представители американских спецслужб не раз обвиняли Россию во вмешательстве в избирательные процессы в США. В августе «Ъ» стало известно, что Москва предлагала Вашингтону сотрудничество в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру (электростанции, системы управления водоснабжением и транспортом, больницы, банки и т. д.). Россия предложила США внести в документ пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы». США, однако, от этих инициатив отказались.

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