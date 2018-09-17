Путин передал в Минэкономразвития надзор за туроператорами
Президент Владимир Путин передал Ростуризм из ведения Министерства культуры в ведение Минэкономразвития. Соответствующий указ опубликован на официальном
Президент Владимир Путин передал Ростуризм из ведения Министерства культуры в ведение Минэкономразвития. Соответствующий указ опубликован на официальном
Минэкономразвития получит функции регулирования в сфере туризма, а также надзора за деятельностью туроператоров и объединениями туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, говорится в указе.
Последние несколько лет несколько российских туроператоров и турфирм столкнулись с финансовыми сложностями. Летом 2018 г. с проблемами столкнулись в том числе крупные игроки — «Натали турс» и
Министерство культуры получило функции надзора и регулирования в сфере туризма в мае 2012 г. Это произошло после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики, созданного в 2008 г. Надзор и регулирование в сфере молодежной политики были переданы в Министерство образования и науки. Последнее в мае этого года было разделено на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.