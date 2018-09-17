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12:14 (мск), источник: Ведомости

Путин передал в Минэкономразвития надзор за туроператорами

Президент Владимир Путин передал Ростуризм из ведения Министерства культуры в ведение Минэкономразвития. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Минэкономразвития получит функции регулирования в сфере туризма, а также надзора за деятельностью туроператоров и объединениями туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, говорится в указе.

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Последние несколько лет несколько российских туроператоров и турфирм столкнулись с финансовыми сложностями. Летом 2018 г. с проблемами столкнулись в том числе крупные игроки — «Натали турс» и DSBW-Tours. Первая компания работает с 1992 г., вторая — с 1991 г. «Натали турс» аннулировала все подтвержденные туры до 30 сентября, примерно по 12 000 договоров. DSBW-Tours объявила в начале июля о прекращении деятельности. О прекращении работы объявил также петербургский туроператор «Матрешка-тур».

Министерство культуры получило функции надзора и регулирования в сфере туризма в мае 2012 г. Это произошло после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики, созданного в 2008 г. Надзор и регулирование в сфере молодежной политики были переданы в Министерство образования и науки. Последнее в мае этого года было разделено на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

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