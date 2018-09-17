Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов

В ведомстве подтвердили, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

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«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов», — заявил представитель пресс-службы министерства Пьерр-Ален Эльтшингер.

По его словам, Швейцария делится всей информацией с партнерскими государствами.

«В то же время мы продолжим усилия по сохранению хороших отношений с Россией», — подчеркнул Эльтшингер.