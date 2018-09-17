Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине
Сбившая МН17 ракета была произведена в Долгопрудном, сообщил представитель Минобороны России журналистам на брифинге, посвященном расследованию авиакатастрофы над Донбассом в 2014 году.
Сбившая МН17 ракета была произведена в Долгопрудном, сообщил представитель Минобороны России журналистам на брифинге, посвященном расследованию авиакатастрофы над Донбассом в 2014 году.
Начальник Главного
Как утверждает Минобороны, ракету в 1986 году передали в войсковую часть 20152 — 223 зенитной ракетной бригаде в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящий момент войсковая часть также находится на территории Украины.
К такому выводу Минобороны пришло, изучив документы Долгопрудненского
На видео якобы было показано перемещение ЗРК «Бук», сбившего самолет, из России на территорию Украины.
Как заявил журналистам на брифинге представитель Минобороны
В мае 2018 года Международная следственная группа сделала вывод, что
Нидерланды признали Украину непричастной к крушению лайнера над Донбассом. МИД России в ответ обвинил Нидерланды в том, что при рассмотрении дела о крушении MH17 с Украины фактически сняли вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий. Российское дипломатическое ведомство выразило «озабоченность предвзятостью и закрытостью расследования».
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