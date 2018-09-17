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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине

Сбившая МН17 ракета была произведена в Долгопрудном, сообщил представитель Минобороны России журналистам на брифинге, посвященном расследованию авиакатастрофы над Донбассом в 2014 году.

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Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин заявил, что сбившая МН17 ракета была произведена в Долгопрудном, передает корреспондент «Ъ» с брифинга, посвященного расследованию авиакатастрофы над Донбассом в 2014 году.

Как утверждает Минобороны, ракету в 1986 году передали в войсковую часть 20152 — 223 зенитной ракетной бригаде в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящий момент войсковая часть также находится на территории Украины.

К такому выводу Минобороны пришло, изучив документы Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Они были под грифом «совершенно секретно», но ведомство рассекретило их. С помощью документов министерство точно определило бортовой номер, его установили благодаря серийным номерам двигателя и сопла ракеты.

Кроме того, Минобороны РФ назвало сфальсифицированными видеоролики, представленные международной следственной группой, расследующей крушение малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 года.

На видео якобы было показано перемещение ЗРК «Бук», сбившего самолет, из России на территорию Украины.

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Как заявил журналистам на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российские эксперты провели подробное исследование видео и нашли в нем несостыковки. «Изображения тягача, трейлера и “Бука” были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи. <…> Иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников», — сказали в ведомстве.

В мае 2018 года Международная следственная группа сделала вывод, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», который сбил 17 июля 2014 года малазийский Boeing над Донбассом, был поставлен из России. Жертвами крушения МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, стали 298 человек. Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе и пообещали привлечь ее к ответственности. Минобороны РФ неоднократно утверждало, что ни один российский «Бук» границу с Украиной не пересекал.

Нидерланды признали Украину непричастной к крушению лайнера над Донбассом. МИД России в ответ обвинил Нидерланды в том, что при рассмотрении дела о крушении MH17 с Украины фактически сняли вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий. Российское дипломатическое ведомство выразило «озабоченность предвзятостью и закрытостью расследования».

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Минобороны РФ: ракета, сбившая малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в 1986 году
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13:57 (мск)© Ньюстюб
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