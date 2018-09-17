На «Бук» зашли через архивы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минобороны РФ представило новые доказательства непричастности России к трагедии Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На этот раз главным свидетельством стали архивные документы с бортовым номером ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет, а также журналы, по которым российские военные смогли отследить путь ракеты от производства до дислокации в военной части на территории Украины. Кроме того, была представлена аудиозапись переговоров украинских военных с употреблением нецензурной лексики и предположением, что «если все будет вот так, *** (собьем.— “Ъ”) еще один малайзийский Boeing». Международная следственная группа, занимающаяся расследованием трагедии, пока не отреагировала на заявления Министерства обороны.

Ракета, сбившая малайзийский самолет, была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась. Об этом сообщил журналистам на специально собранной пресс-конференции начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин. Он представил документы, найденные в военных архивах Долгопрудненского НИИ, и именно они, по словам российских военных, позволили точно определить бортовой номер ракеты. «Дата сборки ракеты — 24 декабря 1986 года. Ракета 29 декабря 1986 года была отправлена ж/д транспортом в войсковую часть 20/152. Ее действительное наименование — 223-я зенитная ракетная бригада. Входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР», — сказал он. Господин Паршин уточнил, что эта часть никогда на территорию РФ не выводилась.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На пресс-конференции были показаны сами журналы, с которыми работали российские военные. При этом господин Паршин подчеркнул, что российские военные готовы поделиться с Совместной следственной группой (ССГ), которая занимается расследованием крушения и куда входят эксперты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и с Украины, своими находками.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Напомним, 24 мая нынешнего года ССГ огласила предварительные выводы, которые указывали на прямую причастность России к инциденту. По данным ССГ, зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит Boeing, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске 53-й бригаде ПВО вооруженных сил РФ. Выстрел, по данным следствия, был произведен с поля под населенным пунктом Первомайское, который в тот момент находился под контролем формирований самопровозглашенных народных республик.

Следствие по этому делу вступило в заключительную стадию, однако в прокуратуре Нидерландов отметили: говорить о том, когда дело дойдет до суда, преждевременно. Нидерланды вместе с Австралией заявили, что намерены «привлечь Россию к ответственности» за происшедшее. Среди требований к российским властям — выплата ими компенсаций родственникам жертв крушения. Между тем в МИД РФ тогда заявили, что обвинения голословны, а расследование ССГ предвзято. В Минобороны же назвали «более чем вероятной» принадлежность ракеты, сбившей Boeing, украинским вооруженным силам. Тогда ССГ продемонстрировала фотографии ракеты, которые теперь Минобороны использовало, чтобы проследить ее путь.

ССГ тогда также представила видео о передвижении «Бука», которым был сбит малайзийский лайнер. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что кадры перемещения ЗРК по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. «Изображения тягача, трейлера и ''Бука'' были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи… В эпизоде, отображающем перемещение ''Бука'' по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников», — говорится в видеоматериалах, представленных Минобороны.

Кроме того, российское военное ведомство заявило о перехвате аудиозаписи украинских военных, доказывающей причастность Украины к крушению самолета. «Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием», — сказал сегодня господин Конашенков, после того как запись была представлена журналистам.

На ней в нецензурных выражениях военные обсуждают некую задачу, где один из разговаривающих утверждает, что трагедию можно повторить в случае неподходящего исполнения: «Пацаны, если все будет вот так, *** (собьем.— “Ъ”) еще один малайзийский Boeing».

Отмечается, что голос на аудиозаписи принадлежит полковнику ВС Украины Руслану Гринчаку. «В июле 2014 года полковник Гринчак занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины», — заявил Игорь Конашенков. В то время, по его словам, господин Гринчак отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе формирования самопровозглашенных народных республик, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Добавим, что на фоне этих заявлений президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Отвечать на вопрос «Ъ» на эту тему представители Минобороны РФ отказались.

Александра Джорджевич