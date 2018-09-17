В Киеве отвергли причастность Украины к крушению малайзийского «Боинга»

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17, — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — сказал Турчинов журналистам в понедельник в Киеве.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит в 2014 г. малайзийский «Боинг» рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.