В Киеве отвергли причастность Украины к крушению малайзийского «Боинга»
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал «фейком» заявления российской стороны о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский «Боинг» Малайзийских авиалиний, имела украинскую принадлежность.
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