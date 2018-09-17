Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Младшая из сестер-убийц не выдержала: вердикт следствия
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем
Анастасия Волочкова похвасталась танцевальным талантом дочки
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Трагически погиб певец Михаил Луконин
Секс, булавки и шипыОткуда взялись панки
В Кремле рассказали об изъятии долларов у россиян
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
На актера Леоново-Гладышева напали: Он впал в кому
Инсульт изменил красавца Янина до неузнаваемости
Владелица магазина случайно закрасила работу известного художника
Как выглядят лучшие фото премии PIPAs
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Страховщикам грозит вал исков из-за ОСАГО
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Что купить для гостиной как с обложки: 7 вещей
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
14:34 (мск), источник: Интерфакс

В Киеве отвергли причастность Украины к крушению малайзийского «Боинга»

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал «фейком» заявления российской стороны о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский «Боинг» Малайзийских авиалиний, имела украинскую принадлежность.

Наверх
Источник: Reuters

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17, — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — сказал Турчинов журналистам в понедельник в Киеве.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит в 2014 г. малайзийский «Боинг» рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине
Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
Ветеринары спасли белок, чьи хвосты завязались в узел (фото)
Певица Монеточка объяснила отмену концерта
«Девушки мечты». Виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц
Шахтеры обнаружили мумии волчонка и олененка ледникового периода
Спорт
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно Что не так в «Спартаке» сейчас?
Hi-Tech
WhatsApp станет «черным» Он будет поддерживать OLED-экраны новых iPhone.
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс Актриса вернулась в костюм героини, которую играла в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Мамы говорят
Алена Оптимизм заканчивается...сдаю, старушка. Помогите! 315
Вингардиум Левиоса Датские детские площадки.)) 291
Клара Цеткин Подарочки для свекровушки 236
Ваше Величество Десерты-иллюзии Бена Черчилля. 151
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь