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15:30 (мск), источник: Интерфакс

Единороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Президиум фракции «Единая Россия» в понедельник в тайном голосовании поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов; Наталья Поклонская утрачивает свой пост, сообщил «Интерфаксу» участник голосования.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, оба кандидата на пост главы новой комиссии не брали самоотводов при рассмотрении их кандидатур на пост главы объединенной комиссии.

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13 сентября стало известно, что комитет Госдумы по контролю и регламенту в четверг рекомендовал создать новую комиссию на базе двух комиссий — по контролю за доходами депутатов и по этике. Ранее в руководстве фракции «Единая Россия» подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины — отказом голосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, о повышении пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом в парламентском большинстве, которая проголосовала против законопроекта. Остальные 328 депутатов-единороссов высказались «за», восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Во фракции «Единая Россия» в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская голосовала против правительственного законопроекта, несмотря на решение совета партии о консолидированной поддержке документа.

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