Единороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссии

Источник: РИА "Новости"

По его словам, оба кандидата на пост главы новой комиссии не брали самоотводов при рассмотрении их кандидатур на пост главы объединенной комиссии.

13 сентября стало известно, что комитет Госдумы по контролю и регламенту в четверг рекомендовал создать новую комиссию на базе двух комиссий — по контролю за доходами депутатов и по этике. Ранее в руководстве фракции «Единая Россия» подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины — отказом голосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, о повышении пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом в парламентском большинстве, которая проголосовала против законопроекта. Остальные 328 депутатов-единороссов высказались «за», восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.