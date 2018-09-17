Эрдоган отправил тяжелую технику в Идлиб накануне встречи с Путиным

Источник: AP 2018

Конвой из 50 транспортных средств, перевозивших танки и другую бронетехнику, прибыл в город Джиср эш-Сугур, где располагается один из 12 наблюдательных пунктов турецкой армии в этом регионе. По сообщению РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет укрепление вооруженных сил в Идлибе необходимостью защиты мирного населения.

Новость Боевики доставили в Идлиб отравляющие вещества

Северо-западная провинция на данный момент является последним крупным регионом Сирии, который контролирует вооруженные отряды оппозиции. По заявлениям Москвы и Дамаска, там держат оборону не только повстанцы, но и боевики различных террористических группировок, регулярно атакующие сирийские правительственные войска.

Путин 17 сентября встретился с турецким лидером в Сочи, чтобы обсудить сложившуюся в Идлибе ситуацию.

13 сентября правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. Российские военные в маневрах не участвовали.