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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган отправил тяжелую технику в Идлиб накануне встречи с Путиным

Турция отправила в сирийский Идлиб самую большую за последнее время партию тяжелого вооружения. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

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Источник: AP 2018

Конвой из 50 транспортных средств, перевозивших танки и другую бронетехнику, прибыл в город Джиср эш-Сугур, где располагается один из 12 наблюдательных пунктов турецкой армии в этом регионе. По сообщению РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет укрепление вооруженных сил в Идлибе необходимостью защиты мирного населения.

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Северо-западная провинция на данный момент является последним крупным регионом Сирии, который контролирует вооруженные отряды оппозиции. По заявлениям Москвы и Дамаска, там держат оборону не только повстанцы, но и боевики различных террористических группировок, регулярно атакующие сирийские правительственные войска.

Путин 17 сентября встретился с турецким лидером в Сочи, чтобы обсудить сложившуюся в Идлибе ситуацию.

13 сентября правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. Российские военные в маневрах не участвовали.

7 сентября лидеры России и Турции провели трехсторонние переговоры в Тегеране с лидером Ирана Хасаном Роухани. Сторонам не удалось прийти к общему решению конфликта, поэтому в Тегеранской декларации они ограничились обтекаемыми формулировками и призвали боевиков к перемирию.

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