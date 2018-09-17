США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о причастности России к убийству Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР — с использованием
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о причастности России к убийству Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР — с использованием
«Когда Северная Корея совершила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — сказала госпожа Хейли в ходе заседания Совбеза ООН (цитата по ТАСС).
«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — прокомментировала в Facebook заявление постпреда США официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Напомним, Ким Чен Нам был убит утром 14 февраля 2017 года по пути на рейс в Макао. Тогда сообщалось, что преступление совершили две женщины с отравленными иглами.
Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного