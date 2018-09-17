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18:11 (мск), источник: Коммерсантъ

США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о причастности России к убийству Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР — с использованием нервно-паралитических веществ.

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Источник: AP 2018

«Когда Северная Корея совершила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — сказала госпожа Хейли в ходе заседания Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — прокомментировала в Facebook заявление постпреда США официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Напомним, Ким Чен Нам был убит утром 14 февраля 2017 года по пути на рейс в Макао. Тогда сообщалось, что преступление совершили две женщины с отравленными иглами.

Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества. В убийстве брата северокорейского лидера обвинили четырех граждан КНДР.

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